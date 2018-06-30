15 saniye ile sınava alınmadı

-velilerin görevlilere yalvarması

-velilerin isyanı okulun kapılara vurması

-vatandaşlarla tartışması

-sınava alınmayan çocuk ve anneden görüntü (kırmızı gömlekli çocuk)



( ÇORUM -ÖZEL)- Öğrenci için seferber olan veliler isyan etti- Kapıya tekme ve elleriyle vuran veliler öğrencinin sınava alınması için yetkililere dil döktü ÇORUM



- Çorum’da 2018 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavının ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi gerçekleştirildi.

Kapılar kapatıldıktan 15 saniye sonra sınavın yapılacağı okulun bahçesine gelen bir öğrenci içeri alınmadı. Durumu tepki gösteren aileler okulun kapısının camlarını vurarak görevlilere öğrencinin alınması için yalvardı. Öğrencinin annesi gözyaşlarına boğulurken, veliler görevlilerle tartıştı. Bazı veliler, “ne olur çocuğu sınava alın, kardeşim kendi çocuğunuz olsa ne yapardınız. Kapılar kapanmadan önce çocuk okula girdi” diye tepkilerini dile getirdi. Yükseköğretim Kurumları Sınavının ilk oturumunda Türkiye çapında 2 Milyon 381 bin 784 kişi, Çorum’dan da 30 bin 400 aday ter döktü. Sınav için adaylar ve aileleri sabahın erken saatlerinden itibaren okulların yollarını tuttu.

