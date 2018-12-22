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22 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
'15 Ocak'ta ara fark ödemesi yapılmalı' - AFYONKARAHİSAR

'15 Ocak'ta ara fark ödemesi yapılmalı' - AFYONKARAHİSAR

"15 Ocak'ta ara fark ödemesi yapılmalı" - AFYONKARAHİSAR - Eğitim Bir - Sen "Birlik, Beraberlik ve Kardeşlik" programından görüntü - Memur - Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın konuşması"15 Ocak'ta ara fark ödemesi yapılmalı" - Memur - Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: - "Hedeflenen enflasyon üzerinde bir zam almamıza rağmen geçekleşen enflasyon rakamı çok daha fazla çıktı. Öyleyse, aradaki fark tanzim edilmeli ve Ocak 15'te yatacak maaşlarla bir ara fark ödemesi yapılmalı"AFYONKARAHİSAR (AA) - Memur - Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Hedeflenen enflasyon üzerinde bir zam almamıza rağmen geçekleşen enflasyon rakamı çok daha fazla çıktı. Öyleyse, aradaki fark tanzim edilmeli ve Ocak 15'te yatacak maaşlarla bir ara fark ödemesi yapılmalı." dedi.
Yalçın, Eğitim Bir - Sen Afyonkarahisar Şubesinin bir düğün salonunda düzenlenen, "Birlik, Beraberlik ve Kardeşlik" programında yaptığı konuşmada, 6. Olağan Genel Kurul'a giderken önlerinde yeni imkan ve fırsatların olduğunu söyledi.

Dünden daha güçlü olmak zorunda olduklarını vurgulayan Yalçın, Memur - Sen'in gücünü birleştirebileceği bir zemine doğru gittiğini dile getirdi. - "3600 takibimiz sürüyor"Yalçın, önlerindeki önemli sorunları çözeceklerin kendileri olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımızın 24 Haziran sürecinde 4 meslek gurubu üzerinden 3600 ek gösterge ile ilgili ifade ettiği cümle, ne kadar doğru noktadan hareket ettiğimizi gösterdi. Onun için gayretimiz devam edecek. Buna ilişkin 3600 takibimiz sürüyor." değerlendirmesinde bulundu.Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'ne ilişkin ise hazırlıklarının tamamlandığına işaret eden Yalçın, salı günü Cumhurbaşkanlığı Eğitim Politikaları Kurulu ile görüşme yapacaklarını ve orada hazırladıkları raporu kamuoyu ile paylaşacaklarını anlattı. - "Okul yöneticilerini itibarsızlaştırılmasına asla müsaade etmeyiz"Meslek kanunu tartışmaları yapılırken bazı internet siteleri ve kişiler üzerinden bir algı oluşturulmaya çalışıldığına değinen Yalçın, "Okul yöneticilerini itibarsızlaştırılmasına asla müsaade etmeyiz. Bu arkadaşlarımız okulların yükünü çeken arkadaşlarımız. Çilesini çeken arkadaşlar." ifadelerini kullandı. - "Geçekleşen enflasyon rakamı çok daha fazla çıktı"Yalçın, önlerinde 2019 toplu sözleşme süreci olduğunu, hedeflenen enflasyonun birkaç dönem hariç 10 yıldır tutmadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:"Bu dönem makas daha da fazla açıldı. Çünkü Türkiye'ye bu anlamda dolar kuru üzerinden operasyon çekildi. O yüzden ülke, bu tehlikeleri de savuşturdu. 15 Temmuz'dan sonra ekonomik darbe yapmaya kalkanların aymazlıklarıyla bu ülke, bir dolara vatanı satanlara karşı bütün dolarları vatan için bozdurup oyunu ters yüz etti. Bu ülkenin asil yürüyüşü devam edecek. Fakat bizim bu anlamda sözümüz net anlaşılmalı. Biz o gün söylediğimiz şeyi bugün yaşıyoruz. Anlatamadığımız şeyi bugün görüyoruz. Hedeflenen enflasyon üzerinde bir zam almamıza rağmen geçekleşen enflasyon rakamı çok daha fazla çıktı. Öyleyse, aradaki fark tanzim edilmeli ve Ocak 15'te yatacak maaşlarla bir ara fark ödemesi yapılmalı."Yalçın, kamu görevlilerine gelir vergisinin yüzde 15 ile sabit hale getirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.Programa, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, Memur - Sen Afyonkarahisar İl Temsilcisi Abdulkadir Hız ve çok sayıda sendika üyesi katıldı.

Dolar Kuru Toplu Sözleşme Gelir Vergisi Enflasyon Rakamı Kamu Görevlileri 

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