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06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
15 kişilik minibüste 39 göçmen çıktı

15 kişilik minibüste 39 göçmen çıktı

Yakalanan kaçak şahıslar

( VAN ) VAN

Kaçak Göçmen Adli Kontrol Kaçak Akalan Göçmen Kaçakçılığı 


- Van’ın Gürpınar ilçesinde durdurulan bir minibüste yurda kaçak giriş yapan 39 göçmen yakalandı. Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Gürpınar İlçe Emniyet Amirliği görevlilerince Hakkâri - Van karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine 65 plakalı bir minibüs durdurulduğu belirtildi. 15 kişilik minibüste yapılan aramada; 18 Afganistanlı, 9 Pakistanlı, 9 Bangladeşli, 2 Suriyeli ve 1 Iraklı olmak üzere toplam 39 kaçak göçmen ile göçmen kaçakçılığı yapan S.K. isimli şüpheli yakalandı. Yakalanarak gözaltına alınan S.K. isimli şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Göçmen kaçağı şahıslar ise gerekli işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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