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26 Mayıs 2019 Pazar günü yayınlandı
15 gönce askerden gelen 21 yaşındaki genç Dicle Nehri’nde boğuldu

15 gönce askerden gelen 21 yaşındaki genç Dicle Nehri’nde boğuldu

Olay yerinden görüntü

Polis Sağlık Ekibi Alabalık Sudan 

-Kalabalıktan görüntü
-Arama çalışmaları
-Detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde arkadaşıyla birlikte balık avlamak için Dicle Nehri’ne giren ve 15 gün önce askerden geldiği öğrenilen 21 yaşındaki İrfan Kızılkaya, nehirde akıntıya kapılıp boğularak can verdi. Edinilen bilgilere göre,bugün öğle saatlerinde Dicle Nehri’nde balık avlamak içi suya giren iki arkadaş akıntıya kapıldı. Akıntıya kapılan iki arkadaştan biri kendi çabasıyla sudan çıkmaya başarırken diğeri suyun dibine batarak gözden kayboldu. Çevredekilerin haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaybolan gencin bulunması için bazı gençler suya atladı. Suya atılan gençlerden biri boğulmaktan sona anda kurtuldu. Baba çocuğunu kurtarmak için suya atladı Olay yerime gelen İrfan Kızılkaya’nın ailesi sinir krizi geçirirken, gencin babası Hanifi Kızılkaya acıya fazla dayanamayarak kaybolan çoğunu bulmak için suya atladı. Olay yerinde bulunan yakınları tarafından baba sudan güçlükle çıkarılırken, annesi Sevim sinir krizi geçirerek bayıldı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı su altı arama ve kurtarma ve AFAD ekipleri bölgeye gelerek suda kaybolan genci arama çalışmalarına başlattı. Yapılan çalışmalarda gencin cansız bedeni kaybolduğu yerde bulundu. Kızılkaya’nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Diyarbakır’a gönderildi. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.
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