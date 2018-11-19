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19 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
15 aylık bebeğini öldüren anne: 'Kocamın canını yakmak için öldürdüm'

15 aylık bebeğini öldüren anne: 'Kocamın canını yakmak için öldürdüm'

ARŞİV-

Adli Tıp Psikoloji Kadın Cezaevi İntihar Girişimi Genç Kadın 

-Olay yerinden görüntüler
-Anneden detaylar
-Annenin sağlık kontrolüne getirilmesi
-adli tıptan detaylar
-Babadan detaylar
-Babanın morgdan cenazeyi alması

( ADANA ) 15 aylık bebeğini öldüren anne: "Kocamın canını yakmak için öldürdüm"- Adana'da 15 aylık bebeğini döverek öldürdüğü ileri sürülen genç kadın nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı ADANA

- Adana'da 15 aylık bebeğini döverek öldürdüğü ileri sürülen genç kadın nöbetçi mahkemede tarafından tutuklandı. Kadının ifadesinde "Kocama kızdım, onun canını yakmak için bebeğimi öldürdüm" dediği öğrenildi. 17 Kasım Cumartesi günü merkez Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Aysel Y. (23) iki yıl önce dini nikahla evlendiği İlhami Korkmaz'dan (48) dünyaya gelen 15 aylık kızı Emine Korkmaz'ı döverek öldürmekten gözaltına alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliğine götürülerek sorguya alınan genç kadının cinayeti eşinin eve gelmeyip, kendilerine bakmamasından dolayı psikolojisi bozulduğu için işlediğini söyleyerek, "Kocam benimle ve evle ilgilenmiyordu ona ders vermek canını acıtmak için bebeğimi öldürdüm. Ancak kendime geldiğimde kendi canım çok yanıyordu" dediği öğrenildi. Genç kadın, ifadesinin alınmasının ardından ağlayarak gittiği adliyede savcıya da ifade verdikten sonra tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi. Tutuklanan genç kadın daha sonra Mersin'in Tarsus ilçesindeki kadın cezaevine götürüldü. Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Geçitli Mahallesinde de 21 Ekim günü kocasıyla tartışan ve yine onun canını yakmak isteyen Selma C. isimli bir genç kadın 3 çocuğunun boğazını keserek öldürmüş kendisi de intihar girişiminde bulunmuş ancak kurtarılmıştı. Her iki olayda da kadınların kocalarının canını yakmak için çocuklarının canına kıydığı görüldü.
Kadın tedavisinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanmıştı
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