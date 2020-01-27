14 yıldır verilen çaba yaşatmaya yetmedi

-Tabutun taşınmasından görüntü

-22 Kasım 2018’de geçilen ARŞİV görüntü

-Kubilay Yiğit fotoğrafı



( DENİZLİ ) -- 2 yaşında yakalandığı kas hastalığıyla mücadele eden genç 16 yaşında toprağa verildi- Tabutunun üzerine çok sevdiği Galatasaray'ın forması serildi DENİZLİ



- Denizli’de 2 yaşından bu yana yakalandığı kas hastalığı ile mücadele eden 16 yaşındaki Kubilay Yiğit kaldırıldığı hastanede solunum yetmezliği nedeni ile hayatını kaybetti. 14 yıldır mücadele ettiği hastalıklarına yenik düşen genç gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Denizli’de 2 yaşında yakalandığı kas hastalığı sonucu hareket yeteneğini kaybeden 16 yaşındaki Kubilay Yiğit, sağlığına kavuşup tekrar yürümek isterken, dün hayatını kaybetti. Hasan-Tuba Yiğit çiftinin çocukları Kubilay Yiğit eğitimini ise babasının kucağında okula gideren sürdürüyordu. Baba Hasan Yiğit Kasım 2018’de İhlas Haber Ajansı



muhabirine verdiği röportajda çocuğu için kök hücre tedavisinin Türkiye'deki maliyetinin çok daha yüksek olduğunu belirtmişti. Yiğit, Türkiye'deki hastanelerdeki yaklaşık 800 bin TL olan maliyetin karşılanmasının mümkün olmadığını, araştırmaları sonucu yurt dışında daha düşük bir rakama tedavi edecek bir hastane bulduklarını ancak bunu da karşılayamadıklarını kaydetmişti. Çabalara rağmen hayata tutunamayan Kubilay Yiğit geçtiğimiz hafta içi kaldırıldığı hastanede dün solunum yetmezliğinden dolayı hayatını kaybetti. Yiğit için Ulu Cami'de cenaze töreni gerçekleştirildi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, eski Ekonomi Bakanlarından Nihat Zeybekci ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yiğit’in tabutunun üzerine çok sevdiği takımı Galatasaray'ın forması serildi. Kılınan cenaze namazının ardından Yiğit, Çakmak Mezarlığında toprağa verildi.

(GC-RFK-ÖK-Y)



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