14 yıl sonra hayalini gerçekleştirdi, mezun olduğu okula müdür oldu

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( BİTLİS )- 400 öğrencilik okul 4 kadın öğretmene emanet- Esmer Gürses 14 yıl sonra hayalini gerçekleştirdi- YİBO Müdürü Gürses:- “Odalar soğuktu ısınmak için 4-5 battaniye üstümüze attığımız zamanlar oldu"- "Bazen birkaç arkadaş aynı yatakta yattık” BİTLİS



- Bitlis merkeze bağlı Yolalan Yatılı Ortaokulu’ndan 2004 yılında mezun olan 30 yaşındaki Esmer Gürses, 14 yıl sonra okuduğu okula müdür oldu. Yolalan Yatılı Ortaokulu’nda öğretmen olma hayali olduğunu, ancak bunu yöneticilikle taçlandırdığını belirten Esmer Gürses, 3 kadın yardımcısı ile birlikte okulu idare ediyor. Bölgede erkek egemen bir yapının olduğunu, bu önyargıyı kırmak için canla başla çalıştıklarını dile getiren Gürses, 22 öğretmen ve 13 personelle birlikte okulu en iyi şekilde idare etmeye çalıştıklarını söyledi.



Okulun ilk mezunlarından olan Gürses, lise öğrenimini Bitlis Anadolu Lisesi’nde tamamladı. Buradan İnönü Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği bölümünü kazanarak eğitimini tamamladı. İlk yıl atanamayan Gürses, ikinci yılda Tatvan Fatih İlkokulu’na atandı. İl içi atamalarda ise, yakınlarının ve arkadaşlarının karşı çıkmasına rağmen Yolalan Yatılı Ortaokulu’nu tercih etti. Bir yıl sonra da okuduğu okula müdür olarak atandı. Amacının kendi dönemindeki sıkıntıları ortadan kaldırarak, başarıyı hedefleyen bir okul haline getirmek olduğunu ifade eden Gürses, bölgede kadınlara olan güveni de artırdıklarını ifade ederek, “Bölgede ne yazık ki kadınlara yeteri kadar önem verilmiyor. Bunu kendi öğrencilerimizde de görüyoruz. Örneğin kadın öğretmenin dersinde dinleme oranı erkek öğretmene nazaran daha düşük. Biz burada o algıyı yıkmaya çalışıyoruz. Burada öğrencilik dönemimde yaşadığımı sıkıntıları şimdi öğrencilerimize yansıtmamaya çalışıyoruz. En basitinden okuduğumuz dönemlerde benim matematik öğretmenim yoktu. Bu yüzden sözelci oldum. Bunun dışında bizim dönemimizde yemekler çok iyi değildi. Şimdi 4 çeşit yemek çıkıyor. Ayrıca sabah kahvaltıları açık büfe oldu. Hijyen konusuna özen gösteriyoruz. Isınma problemi yok. O dönemde pansiyon vardı. Odalar soğuktu. Isınmak için 4-5 battaniye üstümüze attığımız zamanlar oldu. Bazen birkaç arkadaş aynı yatakta yattık. Isınmak için. Şimdi bu sorunların hiç biri yok. Pansiyonumuz odalı sisteme geçti. Her odada 4-6 öğrenci kalıyor. Isınma problemi yok. Aynen otel hizmeti sunuyoruz. Dışarıdan gelenler buradaki yemeklerin kendi evlerinde bile olmadığını dile getiriyorlar” dedi.

35 personelle hizmet verdiklerini, fiziki alt yapının sorun olmadığı okulda tek amaçlarının öğrencinin başarısı olduğunu dile getiren Gürses, “Okulda 22 öğretmen ve 13 personelle hizmet veriyoruz. Zamanımızın büyük bir bölümünü okulda geçiriyoruz. Eğitimin dışında kalan zamanlarda yine çeşitli kurslar düzenliyoruz. Başarısız olan öğrencilere ek kurslar vererek, yetiştirmeye çalışıyoruz. Öğretmenlerimiz haftada bir gün gönüllülük esasına dayanarak öğrencilerimizle bir araya gelerek soru çözdürüyor ve ek dersler veriyorlar” diye konuştu.

“Saha taraması yaparak devamlılık sağlıyoruz” Bölgede okula devam sorunu olan öğrencileri tespit ederek, özellikle hafta sonları aileleri ikna için köylere gittiklerini de belirten Esmer Gürses, “Okula devam etmeyen öğrencileri saha taraması yaparak tespit ediyoruz. Bugüne kadar 2 kız öğrencimizi ailelerini ikna ederek okula kazandırdık. Bu tür etkinlikler bizleri de mutlu ediyor. Bütün bunların dışında bu yıl daha çok Fen Lisesi’ne öğrenci göndermeyi hedefliyoruz. İnşallah bunu da başaracağız” şeklinde konuştu.



