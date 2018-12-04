Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
14 yaşındaki kız evinin çatısında asılı bulundu

14 yaşındaki kız evinin çatısında asılı bulundu

Mihriban Demir’in fotoğrafları

( ERZURUM ) - Kayıp müracaatı yapılan ortaokul öğrencisi Mihriban’ın cesedi bulundu ERZURUM

Çatı Katı Cenaze Kız Çocuğu Ölüm Haberi 


- Erzurum’un Oltu ilçesinde okuldan çıktıktan sonra evine dönmediği için ailesinin kayıp ihbarından bulunduğu ortaokul öğrencisi kız, evlerinin çatı katında iple asılı vaziyette bulundu. Oltu Ortaokulu öğrencisi olan M.D. (14) adlı kız çocuğunun ailesi, bugün öğlen eve gelmeyen çocuklarından haber alamayınca İlçe Emniyet Müdürlüğüne kayıp ihbarında bulundu. Oltu Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gece geç saatlere kadar her yerde aranan M.D, saat 22.00 sularında Şehitler Mahallesi’ndeki evlerinin çatı katında iple asılmış vaziyette ölü olarak bulundu. M.D’nin ölüm haberini alan ailesi sinir krizleri geçirdi. Küçük kızın cenazesi otopsi için Erzurum Adli Tıp Merkezine gönderildi. Ortaokul öğrencisi kızın ölüm sebebi yapılacak soruşturmanın ardından netlik kazanacak.
İlgili Foto Galeriler
Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Tanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandıTanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandı
CHP milletvekilinin acı günüCHP milletvekilinin acı günü
Savcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna UğurlandıSavcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna Uğurlandı
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı