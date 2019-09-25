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25 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
14 yaşındaki Hatice bir haftadır kayıp

14 yaşındaki Hatice bir haftadır kayıp

Emniyetten detay görüntü

Genç Kız A Haber Jandarma Lise Öğrencisi Lise Öğrenci 

-Babanın emniyetten çıkmasından görüntü
-Babanın sokakta yürümesinden görüntü
-Baba Türktaş’ın konuşması
-Kızın fotoğrafı

( ANTALYA )- Gezmeye çıktı, geri dönmedi- Baba Ahmet Türktaş:- " Kızımın başına kötü bir durum gelmeden bir an önce bulunmasını istiyorum" ANTALYA

- Antalya'nın Alanya ilçesinde bir hafta önce gezmek için evinden ayrılan lise öğrencisi 14 yaşındaki kızdan bir daha haber alınamadı.Alanya'nın Türkler Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan lisesi öğrencisi Hatice Türktaş (14), geçen çarşamba günü dışarıda gezmek için evden çıktı. Eve dönmeyen Hatice Türktaş’tan haber alamayan ailesi, çevrede aradı. Ancak arama çalışmaları sonuç vermeyince durumu jandarma ve polise bildirerek kayıp başvurusunda bulundu. Kayıp genç kızının bir an önce bulunmasını isteyen ailesi onun için endişelendiklerini söyledi.

“Benim kızımın başına kötü bir durum gelmeden bir an önce bulunmasını istiyorum”Kayıp genç kızının bir an önce bulunmasını isteyen baba Ahmet Türktaş, onun için endişelendiklerini söyledi.

Baba Türktaş, ”Hatice Çarşamba günü akşam saatlerin kayboldu. O günde buyana kızımı arıyoruz. Bir türlü bulamadık, emniyette, jandarmaya ve savcılığa kayıp başvurusunda bulunduk. Şu ana kadar bir netice alamadık. Benim kızımın başına kötü bir durum gelmeden bir an önce bulunmasını istiyorum. Yetkililerden yardım istiyoruz” dedi.

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