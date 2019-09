14 yaşındaki Hatice bir haftadır kayıp

-Babanın emniyetten çıkmasından görüntü

( ANTALYA )- Gezmeye çıktı, geri dönmedi- Baba Ahmet Türktaş:- " Kızımın başına kötü bir durum gelmeden bir an önce bulunmasını istiyorum" ANTALYA



- Antalya'nın Alanya ilçesinde bir hafta önce gezmek için evinden ayrılan lise öğrencisi 14 yaşındaki kızdan bir daha haber alınamadı.Alanya'nın Türkler Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan lisesi öğrencisi Hatice Türktaş (14), geçen çarşamba günü dışarıda gezmek için evden çıktı. Eve dönmeyen Hatice Türktaş’tan haber alamayan ailesi, çevrede aradı. Ancak arama çalışmaları sonuç vermeyince durumu jandarma ve polise bildirerek kayıp başvurusunda bulundu. Kayıp genç kızının bir an önce bulunmasını isteyen ailesi onun için endişelendiklerini söyledi.



“Benim kızımın başına kötü bir durum gelmeden bir an önce bulunmasını istiyorum”Kayıp genç kızının bir an önce bulunmasını isteyen baba Ahmet Türktaş, onun için endişelendiklerini söyledi.



Baba Türktaş, ”Hatice Çarşamba günü akşam saatlerin kayboldu. O günde buyana kızımı arıyoruz. Bir türlü bulamadık, emniyette, jandarmaya ve savcılığa kayıp başvurusunda bulunduk. Şu ana kadar bir netice alamadık. Benim kızımın başına kötü bir durum gelmeden bir an önce bulunmasını istiyorum. Yetkililerden yardım istiyoruz” dedi.