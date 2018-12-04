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04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
- 13 Yıldır Yıkık Evde Yaşam Mücadelesi Veriyorlar

- 13 Yıldır Yıkık Evde Yaşam Mücadelesi Veriyorlar

ailenin yaşadığı evden detaylar

Başbakan Yaşam Mücadelesi Cumhurbaşkanı Şeker Hastası Başkent 

-anne Hülya Akbıçak röp.
-bana Durmuş Akbıçak röp.

( LEFKOŞA ) - 13 yıldır yıkık evde yaşam mücadelesi veriyorlar LEFKOŞA

- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa’da 13 yıldır yıkık, harabe bir evde 3 çocuğu ile yaşam mücadelesi veren Akbıçak ailesi yardım eli bekliyor. Bir türlü seslerini duyuramadıklarını söyleyen Akbıçak ailesi, her yağmurda evlerini su bastığını, yıkılma korkusuyla yaşadıklarını belirtti.
Yardım seslerini kimsenin duymadığını belirten aile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istedi. Akbıçak ailesinden Hülya Akbıçak İHA ekibine yaptığı açıklamada, yağan yağmurdan dolayı yıkık durumda olan ve her yerinden su giren eski iki katlı binada, korkudan gözlerine uyku girmediğini, artık söyleyecek bir şey bulamadığını belirtti.
Yardım çığlıklarının karşılıksız kaldığını ileri süren anne Hülya Akbıçak, KKTC cumhurbaşkanı, başbakan ve yetkililerden yardım isteğini söyledi.

Akbıçak, yiyecek içecek değil bir evde yaşamak istediğini belirtti.
"Bana dört duvar versinler" diyen 3 çocuk annesi Akbıçak, çocuklarını plastik leğende yıkadığını, 13 yıldır bu çileyi çektiğini, parasız oldukları için daha iyi bir yer tutamadıklarını, yoksulluk maaşı ile geçinemediklerini söyledi.

Ailesini yoksulluk maaşı ile geçindirmeye çalıştığını söyleyen şeker hastası baba Durmuş Akbıçak, "Cumhurbaşkanımız bize yardımcı olmuyor" diyerek gözyaşlarına boğuldu.
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