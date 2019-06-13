126 doktor adayı, kep attı

-tıp agacına ismini cakması

-mezuniyet belgesini almaları

-genel detay



( ELAZIĞ )- Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitimini tamamlayan 126 doktor adayı, düzenlenen mezuniyet töreninde kep fırlattı ELAZIĞ



- Fırat Üniversitesi (FÜ) Tıp Fakültesi'nde eğitiminin tamamlayan 126 doktor adayı kep atma heyecanı yaşadı. FÜ Tıp Fakültesi'nde 31. dönem öğrenciler için Çok Amaçlı Spor Salonunda mezuniyet töreni düzenlendi.

Tıp Fakültesini birinci olarak bitiren Merve Yıldız'ın tıp ağacına ismini çakmasının ardından tüm öğrenciler hekimlik yemini etti. Daha sonra 126 öğrenciye mezuniyet belgesi verildi.

FÜ Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ,öğretim üyeleri ve velilerin katıldığı mezuniyet töreninde doktor adayları hep birlikte kep attı. İnsan hayatının en önemli günlerinden birinin yaşadığını belirten Rektör Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, “Bu heyecanı öğrencilik yıllarımda yaşamıştım. Şimdi tekrar yaşıyorum. İnsan üniversiteyi kazanınca kendisinin ve ailesinin en mutlu günü birde meslek hayatına atılırken yaşadığın heyecanın mutluluğunu hep berber yaşıyoruz. Her meslek önemli ve saygındır. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın, insanı yaşat ki hayat devam edebilsin"dedi.

İlk gününden bu güne kadar insan yaşatmak için bir mesleğin mensubu olmaktan gurur duyduklarını da dile getiren Debirdağ,"Bizim beklediğimiz en büyük teşekkür şifaya kavuştuğumuz için bize gelen en büyük mutluluk ve huzurdur” ifadelerini kullandı. Tıp Fakültesini birinci bitiren Merve Yıldız ise, “Genç, dinamik, çalışkan olan tüm arkadaşlarımı temsilen bu konuşmayı yapıyorum. Önce hayal etmiştik hekim olmayı çok çalışacak gecemi gündüzüme katarak ama değecektir. Saygı görecek ve dua alacak diye ümit etmiştik. Şimdi hayallerin gerçek olduğu noktadayız” diye konuştu.

(MHŞ-HİV-

