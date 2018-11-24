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24 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
12 yıl hapis yattı, bu kez kardeşiyle suçüstü yakalandı

12 yıl hapis yattı, bu kez kardeşiyle suçüstü yakalandı

şahısların polis eşliğinde adliyeye girmesi

Polis Akalan Hırsız Dolandırıcılık Nitelik 

-adliyeden detay
-genel ve detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da 12 yıl hapis yatıp 20 gün önce çıkan O.K., bu kez kardeşiyle 3 otomobili çalınca tekrar tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, il merkezinde farklı tarihlerde 3 otomobilin çalınması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Polis, olayların yaşandığı çevrede yaptığı inceleme neticesinde şüphelilerinin A.K. ve O.K. isimli kardeşler olduğunu tespit etti. Tespit edilen şüpheliler, polis tarafından bir aracı satın alma bahanesiyle dolandırmak isterken yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan araçlar ise bulunarak sahiplerine teslim edildi. İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen ve ifadeleri alınan 2 kardeş, nitelikli hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan kardeşler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan kardeşlerden O.K'nin daha önce 12 yıl ceza aldığı ve cezaevinden 20 gün önce çıktığı öğrenildi.
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