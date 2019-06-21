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21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
12 yaşındaki oğlu intihar eden baba 4 saat sonra etkisiz hale getirildi

12 yaşındaki oğlu intihar eden baba 4 saat sonra etkisiz hale getirildi

Şahsın kendini daireye kapatması

Hastane Psikoloji Harekat Polisi Polis Ekipleri Pompalı Tüfek 

-polis ekiplerinin ikna çalışmaları
-özel harekat polisinin şahsı etkisiz hale getirmesi
-genel ve detay görüntüler

( BURSA )- Etrafa silah sıkıp kendini eve kilitleyen adamın 6 ay önce intihar eden 12 yaşındaki çocuğun babası olduğu ortaya çıktı BURSA

- Bursa’nın Gemlik ilçesinde elindeki pompalı tüfekle etrafa ateş ettikten sonra kendini annesine ait olduğu öğrenilen daireye kilitleyen şahsın 6 ay önce 12 yaşındaki oğlunun intihar etmesi üzerine psikolojik sorunlar yaşadığı ortaya çıktı. Acılı baba polisin başarılı operasyonu sonucu etkisiz hale getirildi.
Olay, Bursa'nın Gemlik ilçesi Orhangazi Caddesi'nde meydana geldi. Çevreye pompalı tüfekle ateş eden Ahmet Beyhan isimli şahıs, Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin olay yerine gelmesi sonrasında kendisini annesine ait olduğu öğrenilen daireye kilitledi. İkna çabalarına yanıt vermeyen vatandaş, tüfekle kendisini eve kilitlemesinden sonra, Polis Özel Harekat (PÖH) ekipleri olay yerine geldi. Gemlik İlçe Emniyet Müdürü Abdulkadir Yüce de olay yerine gelerek şahsı ikna çalışmalarına katıldı.
Şahsın 6 ay önce 12 yaşındaki oğlunun intihar etmesi üzerine psikolojik sorunlar yaşadığı ortaya çıktı. Acılı baba 4 saat sonra PÖH ekipleri tarafından etkisiz hale getirilirken şahıs önce sağlık muayenesi için hastaneye ardından da ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
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