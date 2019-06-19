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19 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
12 yaşındaki çocuk camı silerken 4. kattan 1. katın balkonuna düştü

12 yaşındaki çocuk camı silerken 4. kattan 1. katın balkonuna düştü

olayın meydana geldiği binadan görüntü

Acil Servis İlk Müdahale Hastane 112 Acil Servis Sağlık Ekipleri 

-hastaneden görüntü
-yaralı çocuğun hastaneye getirilmesi
-detaylar

( BURSA )- 4. kattan birinci katın balkonuna düştü ağır yaralandı BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde cam silerken 4. kattan aşağı düşen 12 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Alınan bilgiye göre; olay Yenice Mahallesi Hasan Koyuncu Sokak'ta meydana geldi. Odasındaki camı silmeye çalışan 12 yaşındaki Mahmud Dabbe biranda 4.kattan 1. katın üzerindeki demirler ardından yere düştü. Durumu gören vatandaşlar 112 acil servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan çocuğu ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Durumu şüpheli gören emniyet ekipleri olay yerinde incelemede bulundu. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.
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