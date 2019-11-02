12 yaşında ilk romanını yazdı..Okul koridorlarında imza günü düzenledi

-okul koridorunda açılan stantta ilk kitabını imzalıyor

-Yazar Dilara Mucuk ile röportaj

-imza atarken çocuklardan görüntü

-anne- baba ile röportajlar

-evinde çalışma masasında yeni kitabını yazarken görüntüler

-evinde özel röportajlar



( BALIKESİR - ÖZEL)- 7. sınıf öğrencisi kitap yazdı BALIKESİR



- Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Fatih Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Dilara Mucuk, “Mavi Taşın Gücü” isimli roman yazdı. 12 yaşındaki 7. sınıf öğrencisi Dilara Mucuk, kitap yazma hayalini gerçeğe çevirdi. İlkokul yıllarında roman ve hikaye yazmaya meraklı olan Dilara Mucuk, yazdıklarını kitap haline getirme kararı aldı. Kitabında, bir kızın yolda bulduğu taşın üstün güçlerini konu almasını anlatan küçük yazar, 500 baskı ile yazarlık hayatına başladı.

Anne Şemsinur ve baba Adem Mucuk, kızının hayallerini gerçeğe çevirdi. 4. sınıfta bilgisayardaki yazılarını kaybetmesine rağmen umudunu yitirmeyen Dilara, ilk çocuk romanını yazdı. Dilara, okul koridorlarında imza günü yaptı. Anne Semsinur, "Ev hanımıyım, İki kızımız var, diğeri öğretmen adayı. Bu kızım da küçük yaşta yazar oldu. İleride daha da güzel şeyler olacağını düşünüyorum. Kızımın maddi ve manevi olarak her zaman yanındayız" dedi.

Baba Adem Mucuk, "1.5 yılda tamamladığı kitabını basım eviyle çıkartma kararı aldık. İlk etapta 500 adet basılması konusunda karar aldık. Baba olarak kızımın arkasındayım" şeklinde konuştu.

. Fatih Ortaokulu Okul Müdürü Vasfi Akçetin, “Öğrencimizin kitap yazarak hayata ilk adımını güçlü atması bizi mutlu etti. Ailenin destekleri yanında bizler de okul olarak destek verdik. Sınıflarda kitabın genel tanıtımını yaptı. Bizler de destek mahiyetinde okulumuzun koridorlarında imza günü düzenledik. 500 kitabını imzalayacak. Ayın 4’ünde de okulumuzun kermesi olacak, orada da kendisine bir stant hazırlayacağız. Kitabın tanıtımını da velilere yapacak ve kitabını satacak. İkinci itabını yazmasına da destekte bulunacağız” dedi.





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