12 ilde FETÖ’nün Kara Kuvvetleri yapılanmasına yönelik operasyon başlatıldı



- Diyarbakır merkezli 12 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma çerçevesinde haklarında gözaltı kararı verilen 44 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı. Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY’nin Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmada, sabit hatlardan örgüt yöneticisi konumunda bulunan şahıslar tarafından arandığı tespit edilen 38 muvazzaf askeri personel, ihraç edilmiş 2 askeri personel, emekli 2 askeri personel, askeri okuldan ilişiği kesilen 1 şahıs ve askeri kurumundan istifa eden 1 şahıs olmak üzere toplam 44 şüpheli şahıs tespit edilerek, haklarında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Diyarbakır merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyon sürüyor. (MP-Y)

