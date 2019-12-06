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06 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
112’nin kuruluş yıl dönümünde doğaya keklikler salındı

112’nin kuruluş yıl dönümünde doğaya keklikler salındı

Kekliklerin görüntüsü

Yarış Akalan Sağlıkçı Irak 

-Etkinliğe katılanlar
-Kekliklerin sağlıkçıların elinde olması
-Kekliklerin bırakılması
-Uçak keklikler
-Yakalanarak bırakılan keklikler
-Sağlık Hizmetleri Başkanı Murat Şekeroğlu’nun konuşması
-Kilis İl Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Meryem Köse’nin konuşması

( KİLİS ) KİLİS

- Kilis’te, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin 25’inci kuruluş yıl dönümünde doğaya keklikler salındı.Kilis’te İl Sağlık Müdürlüğü, İl Ambulans Servisi Başhekimliği ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü işbirliğiyle 112’nin 25’inci yıl dönümünde bir etkinlik düzenlendi.
Musabeyli ilçesi kırsalında sağlık, UMKE ile Doğa Koruma ve Milli Parklar personeli tarafından 25 keklik doğaya bırakıldı.İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Murat Şekeroğlu etkinlikte yaptığı açıklamada, “Bugün burada 25 tane kekliği doğaya bırakıyoruz. Haftayla ilgili olarak çeşitli mesajlar verdik. Yaşama yol ver, gereksiz yere meşgul etme, bizim için saniyelerin önemi var, mesajları verdik" dedi.
Kilis İl Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Meryem Köse, Kilis'te 112’ye günde 4 bin 500 ihbar geldiğini ve bunlardan sadece 60 tanesinin vaka olduğunu ifade ederek, “Bu konuda vatandaşlarımızın bilinçli olmasını gereksiz yere 112’yi meşgul etmemelerini istiyoruz” dedi.
Köse, saniyelerle yarıştıklarını ifade ederek, mesleki anlamda yaşadıklarını anlatırken duygusal anlar yaşadı.Etkinliğe Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürü Ayhan Çoşkun ile İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Erşan Öztin de katıldı.

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