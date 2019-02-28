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28 Şubat 2019 Perşembe günü yayınlandı
112 ekipleri kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldı

112 ekipleri kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldı

- Yoldan görüntü

( ARTVİN ) ARTVİN

Acil Servis İlk Müdahale Mahsur Kaldı Hastane 112 Acil Servis 


- Artvin’in Borçka ilçesindeki Camili bölgesinde 112 ekipleri kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı. Artvin’in Borçka ilçesindeki bin 860 rakımlı Camili bölgesindeki Düzenli köyünde merdivenden düşerek kafasını yeren vuran Hidayet Erbay’ın (58) yakınları durumu 112 acil servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine köye giden Camili 112 Acil Servis ekipleri Erbay’ı yapılan ilk müdahalenin ardından Borçka Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralıyı hastaneye getirdikten sonra dönüş yoluna geçen 112 ekipleri yolda kar ve tipi nedeniyle kara saplandı. Özel idare ekiplerinden yardım isteyen 112 ekipleri bölgedeki çığ tehlikesi nedeniyle ilçe merkezine geri dönmek zorunda kaldı.
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