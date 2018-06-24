-Hastanın ambulanstan indirilişi-bindirilişi

-Hastanın sedye ile oy kullanacağı sandığa taşınması



( AFYON KARAHİSAR)- Hastayı sedye ile oy kullanacağı sandığa getiren görevlilere gazeteciler de yardım etti AFYON KARAHİSAR



- Afyonkarahisar’da yürüme zorluğu çeken ve nefes darlığı bulunan bir hasta, 112 Acil Servis ekiplerinin yardımı ile oyunu kullandı. Tüm kentlerde olduğu gibi Afyonkarahisar'da rahatsızlığı nedeni ile oy kullanamayan vatandaşlara 112 Acil Servis ekipleri oy kullanmaları için sandık başına götürdü. Yürüme zorluğu çeken ve nefes darlığı rahatsızlığı olan Recep Selvi (75), evinden alındıktan sonra oy kullanmaya sağlık ekipleri tarafından Afyonkarahisar Hoca Ahmet Yesevi İlkokuluna getirildi.

Selvi'yi oy kullanacağı sınıfa 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından tekerlekli sedye ile çıkarıldı. İhlas Haber Ajansı muhabirinin yanı sıra vatandaşların yardımı ile 2026 nolu sandıkta eşi Zeynep Selvi (71) ile birlikte oyunu kullanan Recep Selvi, görevlilerin yardımı ile isminin yazılı olduğu listeye imzasını attıktan sonra oy pusulalarını alarak oy verme kabinine geçti. Recep Selvi'nin oy zarfını eşi Zeynep Selvi oy sandığına attı. Oy kullanma işleminin ardından sağlık görevlileri Selvi'yi bulunduğu kattan indirdi.

