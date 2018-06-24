Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
112 Acil Servis ekiplerinin yardımı ile oyunu kullandı

112 Acil Servis ekiplerinin yardımı ile oyunu kullandı

Hastanın ambulans ile oy kullanmaya getirilişi

İhlas Muhabir Karahisar Sağlık Ekipleri Ulalar 

-Hastanın ambulanstan indirilişi-bindirilişi
-Hastanın sedye ile oy kullanacağı sandığa taşınması

( AFYON KARAHİSAR)- Hastayı sedye ile oy kullanacağı sandığa getiren görevlilere gazeteciler de yardım etti AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’da yürüme zorluğu çeken ve nefes darlığı bulunan bir hasta, 112 Acil Servis ekiplerinin yardımı ile oyunu kullandı. Tüm kentlerde olduğu gibi Afyonkarahisar'da rahatsızlığı nedeni ile oy kullanamayan vatandaşlara 112 Acil Servis ekipleri oy kullanmaları için sandık başına götürdü. Yürüme zorluğu çeken ve nefes darlığı rahatsızlığı olan Recep Selvi (75), evinden alındıktan sonra oy kullanmaya sağlık ekipleri tarafından Afyonkarahisar Hoca Ahmet Yesevi İlkokuluna getirildi.
Selvi'yi oy kullanacağı sınıfa 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından tekerlekli sedye ile çıkarıldı. İhlas Haber Ajansı muhabirinin yanı sıra vatandaşların yardımı ile 2026 nolu sandıkta eşi Zeynep Selvi (71) ile birlikte oyunu kullanan Recep Selvi, görevlilerin yardımı ile isminin yazılı olduğu listeye imzasını attıktan sonra oy pusulalarını alarak oy verme kabinine geçti. Recep Selvi'nin oy zarfını eşi Zeynep Selvi oy sandığına attı. Oy kullanma işleminin ardından sağlık görevlileri Selvi'yi bulunduğu kattan indirdi.
İlgili Foto Galeriler
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralıYolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı