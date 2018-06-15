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15 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
111 yıllık gelenekte 9 bin kişi bayramlaştı

111 yıllık gelenekte 9 bin kişi bayramlaştı

BAYRAMLAŞMA DETAY

Karya Mazda Bayramlaşma 

-KEŞKEK KAZANLARI DETAY
-DİKMEN MAHALLESİ DETAY
-AÇIKLAMALAR

( SAKARYA - HD) SAKARYA

- Hendek ilçesine bağlı Dikmen Mahallesinde geleneksel olarak devam eden bayramlaşmada bu sene 9 bin kişi hem birbiriyle bayramlaştı hem de keşkek yedi. Gelenek ve göreneklerinden vazgeçmeyen, bin 725 rakımlı Sakarya'nın en yüksek noktalarından olan ve 750 hanesi bulunan Hendek ilçesi Dikmen Mahallesinde 111 yıldır devam eden bayramlaşma programlarına bir yenisi daha eklendi. Toplu bayramlaşma ve yöresel keşkek yemeği ikramı mahalle halkı tarafından titizlikle devam ettiriliyor. Bayramlaşmaya katılan 9 bin kişiye bu sene 35 kazan ile yapılan keşkek ikram edildi. "Biz bunu yıllardır yapıyoruz" Hendek Dikmen Mahalle Muhtarı Menderes Ayvaz yaptığı açıklamada, "Biz her bayram burada keşkek yaparız. Köy halkı herkes buraya toplanır ve köy meydanında toplu bayramlaşma olur. Sonra yapılan keşkekler ikram edilir. Dedelerimizden, atalarımızdan gelme bir gelenektir. Biz bunu yıllardır yapıyoruz. Bu sene 35 kazan keşkek yapıldı ve katılan herkese ikram edildi" dedi.
"Biz burada eski bayramları yaşıyoruz" Nurşen İlkmen ise yaptığı açıklamada, "Bayramlarda burada toplanırız. Herkes gelir. Toplu bayramlaşmadan sonra keşkeğimizi yeriz. Çoluklarımız, çocuklarımız, büyüklerimiz herkes burada olurlar. Ev ev dolaşma yok herkes meydanda bayramlaşır" derken, Nilgün Akdağ ise geleneğin devam ettiğini belirtti.
Akdağ, "Aslen Trabzonlu'yum. 30 yıl önce bu mahalleye gelin olarak geldim. Bu mahallenin gelenek ve görenekleri Karadeniz gelenekleriyle aynı. Özelikle bayramlar çok güzel geçiyor burada. Namazdan sonra toplu bayramlaşmalar var. Bayramlaşma sonrasında yöresel yemeğimiz olan keşkek yeniyor. Bence çok güzel eskiyi yad etmek. Eski bayramlar deniliyor ya biz burada eski bayramları yaşıyoruz ve yaşatıyoruz. Küçüklerin büyüklere saygısı, büyüklerin küçüklere sevgisi var. Her şey çok güzel" şeklinde konuştu.
(RŞ-RFK-
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