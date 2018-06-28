11 yıllık kısa hayatına 5 ameliyat sığdırdı, 6'ncı ameliyatı bekliyor

-- Yunus Kara'dan yüz detayları

-- Yunus Kara'nın sorulan sorulara ses ile yanıt vermesi

-- Anne Nuray Kara röp.

-- Yunus Kara'nın Denizlispor forması, atkısı ve top ile görüntüsü

--Kara ailesinden genel görüntüler



( DENİZLİ - ÖZEL)- Ailesi 11 yaşındaki evlatlarının sağlığına kavuşması için para değil ‘dua’ istiyor- 11 yaşına kadar 5 ameliyat olan küçük çocuk sıkıca hayata tutunuyor- Ameliyat sırasında beyin kanaması geçiren ve felç kalan küçük çocuk çevresi ile çıkardığı sesler ile anlaşıyor- Koyu bir Denizlispor taraftarı olan minik çocuk takımının marşını duyunca gözleri parlıyor DENİZLİ



- Denizli’de 2 yaşından bu yana 5 kalp ameliyatı geçiren ve birkaç gün içerisinde son ameliyatı ile sağlığına kavuşması beklenen Yunus Kara isimli 11 yaşındaki çocuğun ailesi kısacık hayatında defalarca bıçak altına yatan evlatları için para değil dua bekliyor. Doğuştan kalp hastası olarak dünyaya gelen ve hastalığı 2 yaşında fark edilen Yunus Kara isimli çocuk 11 yaşına kadar 5 kalp ameliyatı geçirdi. En son İstanbul’da geçirdiği ameliyat sırasından beyin kanaması geçiren ve yaklaşık 3 aydan bu yana beyin kanamasına bağlı olarak kısmı felç yaşayan Kara, Pamukkale Üniversitesi Göğüs Polikliniği’nde sağlığına kavuşmak için geçireceği son ameliyata gün sayıyor. Kısacık hayatına 5 ameliyat sığdıran minik Yunus, hasta yatağında boğazında bir cihaz olduğundan dolayı konuşamadığı için seslerle çevresi ile anlaşıyor. Söylenenlere çıkardığı sesler ile sadece ‘evet ve hayır’ diyebilen küçük çocuk yaşadığı tüm olumsuzluklara rağmen yinede gülmeyi başararak umudunu korumaya devam ediyor. Koyu bir Denizlispor hayranı da olan küçük çocuğun en büyük hayalinin ise gönül verdiği yeşil siyahlı takımını tribünden izlemek olduğu belirtildi. Denizlispor’un önceki maçları ve marşlarını dinleyen Yunus’un o anda yaşadığı mutluluk ise yüzüne yansıyarak adeta gözlerinin içi parlıyor. “Ameliyat esnasında beyine pıhtı atınca kısmi felç kaldı.” Yunus Kara’nın annesi Nuray Kara ise evlatları ile ilgili yaşadıkları tüm olumsuzluklara rağmen halen ümitlerini koruduklarını ifade ederek, artık her şeyin Yunus’un 6. defa geçireceği ameliyata bağlı olduğunu aktardı. Çocuklarının hastalığını 2 yaşında öğrendiklerini ve o zaman Yunus’un ilk operasyonunun anjiyo ile başladığını belirten anne Kara, “Doğuştan kalp hastası olarak doğduğunu 2 yaşında öğrendik. 2 yaşından sonra anjiyo olduk, Anjiyo’dan sonra hemen ameliyata geçti. Bir de 4 yaşında ameliyat olduk. 4 yaşından sonra bir ara verildi 7,5 yaşında olduk. 7,5 yaşında sonra dediler ki ‘8 yaşına kadar mutlaka ameliyat olması gerekiyor. Mutlaka bu işlem yapılması gerekiyor’ dediler. En son 2015 yılında 7,5 yaşında ameliyatımızı olduk. Allah’ın izniyle ayağa kalktı, yürüdü, önceki gibi koşabildi, oynayabildi, okuluna kendisi gidip gelebildi bir sıkıntı olmadı. Son ameliyatımıza anjiyo diye gittik biz ama ameliyata aldılar yani her şeyde bir nasip vardır. Ameliyat esnasında beyine pıhtı atınca kısmi felç kaldı. Allah’ın izniyle inşallah o da düzelecek. İnşallah bu şeyden çıkacak. Duaya, ihtiyacımız var, ekonomik anlamda bir talebimiz yok, sadece dua itiyoruz” diye konuştu.

“6 ay içinde mutlaka ayağa kalkması gerekiyor” Yunus’un futbolu çok sevdiğini vurgulayan anne Kara, oğlunun konuştuğu dönemlerde yeşil sahaları gördükçe, ‘Anne bir kere oynayabilir miyim? Anne ben de girebilir miyim ?’ şeklinde söylemlerde bulunarak sporu çok sevdiğini dile getirdiğini söyledi.



Oğluyla seslerle anlaştıklarını kaydeden Nuray Kara, “Hareketlere cevap veriyor, yani sorduğun zaman seslerle cevap veriyor. Mesela 3 sefer ‘evet’ demek, 2 sefer ‘hayır’, çok istemediği şeye de ‘çık’ sesi çıkarıyor, bunu kendisi söylüyor. İşlemde çok rahat kendi sesine kavuşun inşallah, tek istediğim o. Sesine kavuşsun yeter. Allah’ın izniyle, gerisi fizik tedavilerimiz olacak. O da zamanla, onu da biliyorum zamanla olduğunu, doktorumuzdan edindiğimiz bilgiye göre, 6 ay içinde mutlaka ayağa kalkması yani ‘6 ay içinde toparlayabilir’ dedi.

‘Sıkı bir fizik tedaviden sonra’ dedi.

Bu ameliyatımız son olacak. Zaten kalpte de son ameliyatımız oldu. Artık önümüzde kalp ameliyatımız yok. İnşallah bu işlemler de olursa, bir sağlık sıkıntımız olmayacak Allah’ın izniyle” dedi.

Öte yandan, Yunus Kara’nın durumunu gündeme getiren Denizli Sosyal Paylaşım Grubu üyeleri yaptıkları bir organizasyon ile de Denizlispor Yönetim Kurulu üyelerinin küçük çocuğu hasta yatağında ziyaret etmesini sağladılar. (GC-

