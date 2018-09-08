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08 Eylül 2018 Cumartesi günü yayınlandı
11 yıldır yatalak olan hasta akülü sandalyesine kavuştu

11 yıldır yatalak olan hasta akülü sandalyesine kavuştu

evden genel görüntü

Talak Yaşam Şartları Tekerlekli Sandalye Akülü Sandalye 

-tekerlekli sandalyenin getirilmesi
-hayırsever Fatma Bayrak'ın konuşması
-Halime Cankerten konuşma

( HATAY -ÖZEL) HATAY

- Hatay’da 11 yıldır yatağa mahkum olarak yaşayan kadın, kendisine hediye edilen akülü sandalye ile hayallerine kavuştu. Altınözü ilçesine bağlı Karsu Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk annesi Halime Cankerten (47), 11 yıl önce geçirdiği rahatsızlık sonucu yatağa mahkum oldu. Yatağa bağlı kalmasıyla evden dışarıya hiç çıkamayan ve yaşam şartları zorlaşan Halime Cankerten’nin yardımına İstanbul’da yaşayan hayırsever Fatma Bayrak yetişti. Hatay’daki bir arkadaşının vasıtasıyla Cankerten'in akülü sandalyeye ihtiyaç duyduğunu öğrenen hayırsever Fatma Bayrak, İstanbul’dan aldığı akülü sandalye ile Hatay’daki ihtiyaç sahibi kadının yaşadığı mahalleye giderek evinde kendisine teslim etti. "Bakıcıya ihtiyacım var" Akülü sandalyesine kavuşan Cankerten, kendi ihtiyaçlarını hastalığı nedeniyle karşılayamadığını belirterek, eşinin de çalışmak zorunda olduğundan yemek bile yiyemediğini, su içemediğini, saatlerce eşini beklediğini söyledi.

Cankerten, “Devlet büyüklerimden isteğim bana bir bakıcı tahsis etmeleridir. Yaşamımın kolaylaşmasını istiyorum” dedi.

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