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12 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
'11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes' programı - MUŞ Video

'11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes' programı - MUŞ Video

"11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı - MUŞ - Tarihi milli parkı ağaç dikme görüntüsü - Kaymakam Emre Yalçın cam ağacı dikmesinden görüntüler - 1071 öğrenciden görüntü - Öğrenci röportaj"11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programıMUŞ (AA) - Muş 'un Malazgirt ilçesinde düzenlenen etkinlikte 1071 fidan toprakla buluşturuldu.Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında öğrenci ve vatandaşlar, 1071 Tarihi Milli Parkı'nda bir araya geldi.Yoğun ilgi gören etkinlikte katılımcılar protokol üyeleri ile burada 1071 fidan dikti.Etkinliğe Kaymakam Emre Yalçın, Belediye Başkanı Cengiz Altın, Cumhuriyet Başsavcısı Dilek Otay, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Samet Tonga, İlçe Emniyet Müdürü İlker Ekşi ve kurum amirleri de katıldı.

Lyon Efes 

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