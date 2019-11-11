'11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes' Programı - ISPARTA
"11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" Programı - ISPARTA - Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'nun konuşması. - Halk oyunları ekibinin gösterisinden görüntüler - Detay görüntüler ISPARTA (AA) - Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında, Isparta 'da, fidanlar toprakla buluşturuldu.Kara Havacılık Okul Komutanlığı avlusundaki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Isparta Halk Eğitim Merkezi halk oyunları ekibinin gösterisinin ardından etkinliğe katılanlar fidan dikti. Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, törende yaptığı konuşmada, sonraki nesillere güzel bir çevre ve doğa bırakmak için el birliğiyle fidanların toprakla buluşturulduğunu söyledi.
Seymenoğlu, "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında il genelinde 26 ayrı bölgede 145 bin fidanın dikileceğini bildirdi.
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