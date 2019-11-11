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11 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
'11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes' programı - HAKKARİ

'11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes' programı - HAKKARİ

"11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı - HAKKARİ - Öğrenciler ve vatandaşlar tarafından dikilen fidanlardan görüntüler - Kaymakam Yakup Güven'in açıklamaları - Dikilen fidanlara can suyu verilmesi - Toplu fotoğraf çekimi"11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programıHAKKARİ (AA) - Hakkari 'nin Şemdinli ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında fidan dikimi yapıldı.Spor salonu bahçesi ve okullar bölgesinde düzenlenen etkinliklerde Kaymakam Yakup Güven, vatandaşlarla ağaç dikti.Güven, yaptığı konuşmada, 11 Kasım'ın ülkede ağaçlandırma seferberliği olarak ilan edildiğini belirterek, daha daha yeşil bir Türkiye ve Şemdinli için öğrenci ve vatandaşlarla fidanları toprakla buluşturduklarını söyledi.

Etkinliğe Emniyet Müdürü Murat Evren, Belediye Başkanı Tahir Saklı, kurum amirleri, öğrenci ve vatandaşlar da katıldı.

Lyon Efes Çekim Gesi Kullar 

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