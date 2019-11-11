'11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes' programı - AĞRI
"11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı - AĞRI - Adalet Ormanında fidan dikimi - Doğubayazıt Kaymakamı Zafer Engin ve Cumhuriyet Başsavcısı Emre Tunay'ın fidan dikmesiAĞRI - Tarım ve Orman Bakanlığınca Türkiye genelinde gerçekleştirilen Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı çerçevesinde, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 7 ilde yüz binlerce fidan toprakla buluşturuldu.Proje kapsamında Ağrı 'nın Doğubayazıt ilçesinde fidan dikim etkinliği düzenlendi.
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