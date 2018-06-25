11 gündür kayıp olan minik Leyla her yerde aranıyor... Baba Aydemir: 'Çocuğum köyde değil, dışarı kaçırıldı' Haberi

-- Güvenlik korucuları ve köyden görüntüler

-- Arama köpekleri ve ekiplerin araması

-Baba Nihat Aydemir'in açıklamaları



( AĞRI ) 11 gündür kayıp olan minik Leyla her yerde aranıyor... Baba Aydemir: "Çocuğum köyde değil, dışarı kaçırıldı" AĞRI



- Ağrı'nın Bezirhane köyünde Ramazan Bayramı'nın 1. günü kaybolan Leyla Aydemir'i (3,5) arama çalışmaları 11. günde de devam etti. Sabah başlanan arama çalışmalarına jandarma, AFAD, güvenlik korucuları ve sağlık ekipleri katıldı.

Jandarma At Köpek Eğitim Merkezi'nden (JAKEM) getirilen kadavra arama köpekleri de çalışmalarda kullanıldı. Ekipler bölgeye didik dikik yeniden aradı. JAK timleri, köyün yanından geçmekte olan dere yatağındaki sondalı arama çalışmalarını tamamlayıp bugün sabah saatlerinde köyün dışına doğru çıktı. (AA-AA)

