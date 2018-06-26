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26 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
11 astsubaya FETÖ'den gözaltı - AYDIN

11 astsubaya FETÖ'den gözaltı - AYDIN

- 11 astsubaya FETÖ'den gözaltı - Şüphelilerin evlerindeki aramalardan detaylar11 astsubaya FETÖ'den gözaltı - Aydın merkezli 12 ilde terör örgütünün TSK'daki hücre yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda hakkında yakalama kararı verilen 11 muvazzaf asker gözaltına alındıAYDIN (AA) - Aydın merkezli 12 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik operasyonda 11 muvazzaf asker gözaltına alındı. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TSK'daki hücre yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında halen görevde olan 11 astsubay hakkında yakalama kararı verildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Aydın merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Şırnak, Kilis, Kocaeli ve Mardin'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 zanlı gözaltına alındı.Şüphelilerin evlerindeki aramalarda, dijital verilere el konuldu.

Muvazzaf Asker Yakalama Kararı Kripto Terör Örgütü 

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