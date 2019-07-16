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16 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
106 yaşında demokrasi nöbetine katıldı

106 yaşında demokrasi nöbetine katıldı

Yaşlı kadın ve çocuklarını araçtan inmesi

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-Elindeki bayrak ile yürüme detayları
-Demokrasi meydanından detaylar
-Nadir bekereci ve yaşlı kadın ile röp

( KAHRAMANMARAŞ )- Yaşlı kadının oğlu Nadir Bekereci, “0’dan 106 yaşına kadar nöbetteyiz” KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta yaşayan 106 yaşındaki Zeynep Bekereci, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününe katıldı.
Oğlu ve geliniyle birlikte demokrasi meydanına gelen yaşlı kadın, elindeki Türk bayrağını sallayarak sevincini gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü öğrenilen Bekereci, Erdoğan için elini açıp dua etti. Annesiyle birlikte 3 yıldır demokrasi nöbetlerine katıldıklarını söyleyen Nadir Bekereci, 0’dan 106 yaşına kadar nöbette olduklarını ve bu ülkeyi böldürtmeyeceklerini belirtti.
Erdoğan’a dua eden Bekereci, “Biz her yıl demokrasi nöbetine kesintisiz katılıyoruz ve annem de Cumhurbaşkanı ile görüştü. Cumhurbaşkanımız ilk seçildiğinde de annem para yardımı yapmıştı. Bu ülke için 7’den 70 yaşa değilde, 0’dan 106 yaşa kadar biz nöbetteyiz. Allah’ın izniyle bu ülkeyi kimseye böldürtmeyiz. Hayırlısıyla bu nöbeti her yıl tutacağız inşallah. Allah’ım cumhurbaşkanımıza zarar ziyan vermesin. Bu ülkeyi böldürtmesin ve Allah FETÖ’nün belasını versin inşallah” diye konuştu.
106 yaşındaki Zeynep Bekereci ise, “Ben nöbete geldim. Tayyip Erdoğan’a bir ton dua ediyorum. Allah ona zarar vermesin” diye konuştu.

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