103 yıllık tarihi İskenderun Garı hızlı treni bekliyor

-Yolcular bilet alışı, bekleyişi genel detay

-Yolcuların trene binişi, tren içerisi ve genel görüntüler

-Yolcu taşıma şefinin konuşması

-Genel görüntüler ve vatandaşların konuşması

-Trenin kalkışı ve gidişi



( HATAY -ÖZEL)- İskenderun'da 1915 yılında Fransızlar tarafından yapılan tarihi İskenderun Tren Garı’ndan her gün Adana ve Mersin’e iki sefer yapılıyor HATAY



- Hatay’ın İskenderun ilçesinde 1915 yılında Fransızlar tarafından yapılan tarihi İskenderun Tren Garı’ndan her gün Adana ve Mersin’e iki sefer yapılıyor. Tarihi gar, şimdi Hızlı Tren seferlerine hizmet vermeye hazırlanıyor. TCDD İskenderun Yolcu Taşıma Hizmetleri Şefi Orhan Uçmaz, yolcu trenlerinin çok güvenilir ve konforlu olduğunu belirterek, fiyatlarda da karayolundan daha avantajlı olduğunu söyledi.



Vatandaşların taleplerinde 2017 yılına göre, 2018 yılında yaklaşık yüzde yüz artış olduğunu ifade eden Uçmaz, “Adana ve Mersin’e günü birlik ve hafta sonları vatandaşların tercihi yoğun bir şekilde devam ediyor. Sabah saat 07.14 ve akşam saat 17.00’da olmak üzere günde iki seferimiz var. Vatandaşların rağbeti çok güzel ve daha da iyi olacağından eminiz. O yüzden umutluyuz. Vatandaşlarımızın buraya hızlı tren projesi kapsamında güvenli bir şekilde seyahat etmeleri için çaba gösteriyoruz. Geçtiğimiz yıl 15 bin yolcu taşıdık, bu yıl ise 25 bine yaklaştı ve daha da artacağından ümitliyiz” diye konuştu.

Uçmaz, tarihi İskenderun Gar’ının 1915 yılında Fransızlar tarafından yapıldığını belirterek, tarihi dokusuyla ilgi odağı olduğunu kaydetti.

Trenin kalkış saatlerine yakın yoğun bir kalabalık gözlenen tarihi tren garında tren yolculuğunu tercih eden vatandaşlar da, ‘Hızlı Tren Projesi’nin biran önce hayata geçirilmesini bekliyor. TCDD 6. Bölge Müdürü Oğuz Saygılı'da, İskenderun, Sarıseki, Payas, Dörtyol, Erzin, Adana güzergahı üzerinde ‘Hızlı Tren Projesi’ni hayata geçirmek için alt yapı çalışmalarının devam ettiğini, İskenderun’da yapılacak olan modern ve yeni tren garı için taleplerin alındığını, proje kapsamında hemzemin geçitlerin altgeçitlere dönüştürüleceğini, bunun için de gerekli izinlerin alındığını belirtti.

Saygılı, “Öncelikle Sarıseki - İsdemir istasyonları arasında bulunan ve sanayi kuruluşlarına hitap eden 6 adet hemzemin geçit alt geçide dönüştürülecek. İsdemir İstasyonu İskenderun cihetinden ayrılarak yaklaşık 2 bin 600 metre uzunluğunda bir iltisak hattı bağlantısı ve yaklaşık 320 dönüm büyüklüğünde İskenderun OSB’ye Yük Merkezi planlanmaktadır. Proje firmasına yer teslimi yapılmış olup, çalışmalar devam etmektedir. 2018 Ağustos ayı sonunda tamamlanması planlamaktadır. Bunun yanı sıra Toprakkale - İskenderun hat kesiminde 38 adet hemzemin geçit bulunmaktadır. Bu hemzemin geçitlerin alt veya üst geçit yapılarak iptal edilmesi için Hatay Valiliğinden olur alınmış ve projelendirme çalışmalarına başlanmıştır. Demir yolunun kotu yükseltilerek ve geosentetik duvar yöntemi kullanılarak hemzemin geçitlerin alt geçitlere dönüştürülmesi planlanmaktadır. Böylece 20 adet hemzemin geçit alt geçit veya üst geçit yapılarak iptal edilecek. İskenderun Hızlı Tren Garı binasının yoğun yolcu potansiyeline hizmet edebilecek şekilde yapılması sağlanacak. Hızlı Tren projesinin hayata geçirilmesi ile İskenderun’da gerek yolcu ve yük gerekse lojistik yönden önemli artışlar sağlanacaktır” açıklamasında bulunmuştu.

