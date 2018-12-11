-detaylar



(CANDERRA) - 102 yaşında paraşütle atladı- 'Dünyanın paraşütle atlayan en yaşlı kişisi' unvanını aldı CANDERRA



- Avustralya’da 102 yaşındaki Irene O'Shea isimli kadın 14 bin feet yükseklikten paraşütle atlayarak, dünyanın paraşütle atlayan en yaşlı kişisi oldu. Avustralya’da 102 yaşındaki Irene O'Shea isimli kadın 14 bin feet yükseklikten paraşütle atladı. Bu atlayışıyla dünyanın paraşütle atlayan en yaşlı kişisi unvanını alan 30 Mayıs 1916 doğumlu O'Shea, geçen yılın rekortmeni ve kendisinden yalnızca 21 gün küçük olan kişinin unvanına sahip oldu. O'Shea, 2016'da 100. yaş gününü de helikopterden paraşütle serbest atlayış yaparak kutlamıştı. O'Shea, atlayışını ALS hastaları ve hastalığı araştıran kuruluşlar için yapıyor ve hastalar için bağış topluyor. O'Shea, “Kızımı 10 yıl önce o korkunç hastalıkta kaybettim ve onu özlüyorum” ifadelerini kullandı. O'Shea, bağış toplama platformu Gofundme sitesinde oluşturulan kampanya ile de hastalığa dikkat çekiyor ve bağış toplanmasını sağlıyor. Tekrar atlayış yapacağını söyleyen O'Shea, “Muhtemelen önümüzdeki sene atlayacağım ve yaşarsam 105 yaşımda da atlayacağım” şeklinde konuştu.



