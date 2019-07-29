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29 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
101 düzensiz göçmen yakalandı - ÇANAKKALE

101 düzensiz göçmen yakalandı - ÇANAKKALE

- Göçmenlerin karaya çıkartılmaları - Göçmenlere yemek verilmesi - Göçmenlerin cep telefonlarını sardıkları bantları açmaları - Tek başına şambrel ile yüzerek gitmeye çalışan Filistinliden detaylarÇANAKKALE (AA) - Çanakkale 'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 101 düzensiz göçmen yakalandı.Alınan bilgiye göre, Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişleri önleme faaliyetlerini sürdüren sahil güvenlik unsurları, Babakale, Kadırga Burnu ve Sivrice açıklarında 3 ayrı operasyon gerçekleştirdi.Operasyonlarda, lastik botla denize açılan, aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu Afganistan uyruklu 100 düzensiz göçmen yakalandı.Küçükkuyu’daki Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığına getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.Öte yandan kamyon lastiğini bot olarak kullanıp denize açılan Filistin uyruklu bir kişi ise ihbar üzerine yakalandı.İfadesinde 21 yaşında olduğunu ve Midilli Adası'na geçmek için denize açıldığını ancak bir süre sonra yorulması nedeniyle sürüklendiğini belirttiği öğrenilen düzensiz göçmen, kendisini kurtaran ekiplere teşekkür etti.

Kamyon Lastiği Akalan Nani Akkale Sahil Güvenlik 

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