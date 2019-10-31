1001 metre uzunluğundaki köprü trafiğe açıldı

-Yeni açılan kara yoldan gecen araçların geçişinden detay

-Karayollu araçlarından detaylar

-Batman Valisi Hulusi Şahin protokol selamlamasından detay

-Batman Valisi Hulusi Şahin röportaj

-Viyadük köprüden detay

-Viyadük köprüsünde çalışmaların yapımından detay

-Batman Valisi Hulusi şahin ve protokol köprüden yürümesinden detay



( BATMAN ) BATMAN



- Batman-Hasankeyf-Gercüş-Midyat karayolunda yapımı tamamlanan 1001 metre uzunluğundaki köprü düzenlenen törenle hizmete açıldı. Köprü açılış törenine Batman Valisi Hulusi Şahin'in yanı sıra Hasankeyf Kaymakamı Haluk Koç, Belediye Başkanı A. Vahap Kusen, Karayolları 9. Bölge Müdürü Ökkeş Ceylan, Bölge Müdür Yardımcısı Savaş Bayındır ve Şube Şefi Fehmi Değirmen ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Ilısu Barajı göl havzası nedeniyle yeni yapılan Batman-Hasankeyf-Gercüş-Midyat Karayolu'nun Hasankeyf geçişi resmi açılışı törenle yapıldı. Yapımı tamamlanan Hasankeyf- II Köprüsü sol taraftan iki yönlü trafiğe açılacak, köprünün sağ bölümünün tamamlanmasıyla birlikte köprünün tamamı daha sonra trafiğe açılacak. Batman-Hasankeyf arasındaki Ilısu Barajı göl havzasından etkilenen 39 kilometrelik yolun bugüne kadar 26 kilometre kesimi BSK Bölünmüş Yol olarak tamamlanmış olup, kalan kesimlerde çalışmalar devam ediyor. "1001 metre uzunluğunda" Açılışta konuşan Batman Valisi Hulusi Şahin, Ilısu projesinin çok önemli bir merhalesine daha hep birlikte şahitlik etmek üzere toplandıklarını söyledi.



Vali Şahin, "Bugün Batman-Midyat Karayolu'nun 0 ile 36. kilometre arasındaki, Hasankeyf geçişini de ihtiva eden relokasyon faaliyetini tamamlamak üzere buradayız. Bu Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından ihaleli bir iştir ve Hasankeyf geçişini ihtiva ediyor. Burada 11. kilometre ile 37. kilometre arasındaki 26 kilometre, bölünmüş yol olarak bugün itibariyle trafiğe açıyoruz. Resmi açılış töreni Bakanlık tarafından bilahare yapılacak. Bahsetmiş olduğumuz bu 26 kilometre çok özel imalatları içeriyor. Hem bölünmüş yol var, az önce üzerinden geçtik, hem de şuan üzerinde durmuş olduğumuz 1001 metre uzunluğunda iki viyadükten oluşan çok özel bir imalatı da ihtiva ediyor. Buna dengeli konsol diyorlar. Karayolları Bölge Müdürlüğümüz burada hem teknik olarak çok özellikli, hem de maliyet olarak da çok yüksek bir faaliyet gerçekleştirdi. Onun da sol viyadüğünü bugün itibariyle trafiğe açacağız. Böylece 11. kilometre ile 37. kilometre arasındaki 26 kilometre trafiğe açılmış olacak. Bu bizim için çok önemliydi, çünkü Hasankeyf sürecinin önemli aşamasını da böylece tamamlamış olduk” dedi.

"Kale Sokağı'nın tahliyesi var" Er- Rızk Camii'nin tahliyesi ve yeni yerine taşınması konusunda artık yeni aşamaya geçebileceğini belirten Vali Şahin “Bunun içerisinde de Kale Sokağı'nın tahliyesi var, önümüzdeki Pazar günü saat 18.00'e kadar buranın tahliyesini tamamlamalarını bekliyoruz. Pazartesi günü de DSİ Bölge Müdürlüğümüzün iş makineleriyle yıkıma başlayacaklar. Bu hususta zaman bizi çok sıkıştırıyor, malumunuz üzere sular yükseliyor, Er Rızk Camii’nin bir an evvel oradan tahliyesini tamamlamamız gerekiyor. Karayolları genel müdürlüğümüzün, bölge müdürlüğümüzün yoğun çabasıyla çok önemli bir aşamayı böylece bugün itibariyle gerçekleştirmiş olduk. Ben, emeği geçenlere çok teşekkür etmek istiyorum. Önümüzdeki aylarda, hemen arkamızda hepinizin bildiği, hep beraber birkaç ay önce tünelde ışık görme merasimini yapmış olduğumuz 600 metrelik tünelimiz de var bu hususta, o da bitecek ve Batman’dan itibaren başlayan ilk 11 kilometre de tamamlandığı zaman biz Batman ve Hasankeyf arasında BSK’lı, son derece kaliteli bir bölünmüş yola kavuşmuş olacağız” diye konuştu.

"Viyadüklerin 400 milyon TL maliyeti var" Köprünün maliyeti ile ilgili bilgi veren Vali Şahin “Bu parça parça ihalesi kapsamında olduğu için ben o konuda ayrıntılı bilgi vermeyeyim, çünkü bazı tasfiye işlemleri var, parçalara bölünme işlemleri var, ama sadece şu viyadüklerin 400 milyonun üzerinde bir maliyeti olduğunu biliyorum. Büyük maliyetli bir proje, artı biliyorsunuz 600 metrelik iki tane de tünelimiz var, artı biraz önce üzerinden geçmiş olduğumuz Hasankeyf-1 viyadükleri de var; 2015 yılında tamamlanmıştı. Bunlar da 465 metre uzunluğundadır. Yani, bu çok maliyetli, çok önemli bir relokasyon faaliyetidir. O açıdan da çok ciddi maliyetler olduğunu ifade etmek lazım” şeklinde konuştu.

Kale Sokağının tahliyesi ve boşaltılmasının da Pazar günü akşamına kadar tamamlanacağını ve artık Pazartesi günü de DSİ’nin ekiplerinin El-Rızk Camisi için yıkım işlerine başlayacaklarını kaydeden Vali Şahin, “Bu da çok çok önemli; El- Rızk Camii’ni biz en kısa zamanda yeni yerine kavuşturmamız lazım. Devlet Su İşlerimiz bu konuda gerekli çalışmaları yapacaktır” dedi.





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