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20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
100. Yıl anısına Yağlı Boya Resim Sergisi düzenlendi

100. Yıl anısına Yağlı Boya Resim Sergisi düzenlendi

Sergiden görüntü

Öğretmenler Öğretmen Dans Gösterisi Nitelik Öğrenciler 

-Röportaj

( AMASYA ) AMASYA

- Milli Mücadele'nin ve Amasya Tamimi’nin 100. yılı dolayısıyla Amasya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Sosyal Uyum ve Okul Destek Projesi kapsamında "Yağlı Boya Resim Sergisi" düzenlendi.
Sergi açılışı Amasya ASP Gençlik ve Spor Kulübü Halk Oyunları ekibinin dans gösterisi ile başladı.
Vali Dr. Osman Varol ve sergide görevli olan öğrencilerin kurdeleyi kesmesi ile serginin gezilmesi ile devam etti. Serginin gezilmesi sırasında Sosyal Uyum Programı Öğrencilerinden Afgan Uyruklu Asef Safarı, Amasya Valisi Dr. Osman Varol’a kara kalem çalışması ile yapmış olduğu portreyi hediye etti. Sergi sonrasında açıklama yapan Amasya Valisi Dr. Osman Varol, “100. yılla ilgili etkinliklerimiz devam ediyor. Bu kapsamda da Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüz ve Göç İdaresi Müdürlüğümüzün iş birliğiyle ve Milli Eğitim Bakanlığımızın desteğiyle yürütülen proje kapsamında bir sergide bulunduk bugün. Burada Sosyal Uyum ve Okul Destek Projesi kapsamında çeşitli kesimlerden çocuklarımızın uzun çalışmalar sonucu ortaya koyduğu resimleri hep birlikte inceledik. Projenin içeriğinde tabii öncelikle misafir olan çocuklarımız var. Bunların sosyal olarak çevrelerine, bulundukları topluma uyum sağlamaları söz konusu. Yine bizim kurumlarımızda Aile sosyal Politikalar teşkilatımızın kurumlarında kalan çocuklarımız var. Ayrıca çok başarılı olan ve örnek olabilecek nitelikte okullarımızdaki öğrenci çocuklarımız var. Bunların tamamının birlikte aldığı kurslar, yaptıkları çalışmalar öğretmenlerin liderliğinde sonucu ortaya koydukları büyük bir beğeniyle bugün inceledik, kendileri ile tanıştık. Bu çeşitlilik ve bunun ortaya koyduğu uyumlu görüntü bizi ziyadesiyle mutlu etti" dedi.

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