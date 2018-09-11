100 yetim öğrenciye kırtasiye yardımı - DİYARBAKIR

- Hazırlanan malzemeler ve balonlar - Kırtasiye malzemeleri öğrencilere dağıtılması - İHO - EBRAR Türkiye Temsilcisi Sabahattin Ugar'ın konuşması Diyarbakır 'da 100 yetim öğrenciye kırtasiye yardımıDİYARBAKIR (AA) - Uluslararası yardım kuruluşu IHO - EBRAR, Silvan ve Ergani ilçelerinde 100 yetime kırtasiye yardımında bulundu.Dünyanın birçok ülkesinde, yardım faaliyeti yürüten uluslararası yardım kuruluşu IHO - EBRAR, Umut Kervanı Derneği aracılığıyla Silvan ve Ergani'deki yetim öğrencileri sevindirdi.İHO - EBRAR Türkiye Temsilcisi Sabahattin Ugar, derneğin merkezinin Hollanda'da bulunduğunu belirterek, "Dünyanın bütün mazlum coğrafyalarında, nakit, gıda, kurban, giyim ve kırtasiye yardımlarımız devam ediyor. Silvan ve Ergani'de 100 yetim öğrenciye kırtasiye yardımlarını ulaştırdık. Hayırsever iş adamlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Yardım çalışmalarımız sürecek." dedi.