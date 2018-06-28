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28 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
100 metre derinlikteki kanyona devrildi - KARABÜK

100 metre derinlikteki kanyona devrildi - KARABÜK

- Olay yeri yaralı ve otomobil detayları100 metre derinlikteki kanyona devrildi - Karabük 'te, Bulak Kanyon'una devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandıKARABÜK (AA) - Karabük 'te, Bulak Kanyon'una devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. Karabük 'ten Safranbolu istikametine giden Mecbure Kırımlı'nın (40) kullandığı 42 M 6085 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle Alparslan Türkeş Kanyon Köprü mevkisinde Bulak Kanyonu'na devrildi.Kazada yaralanan sürücü, otomobil içinde sıkıştı.Haber verilmesinin ardından olay yerine gelen polis, 112 Acil sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri, 100 metreye yakın derinlikteki otomobile güçlükle ulaştı.Yaklaşık bir saatlik çalışma sonunda çıkartılan Kırımlı, özel bir hastaneye götürüldü.Kırımlı'nın durumunun ağır olduğu bildirildi.

Polis Hastane Kanyon Bild 

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