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13 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
10 yıl öncesinin fiyatlarını duyan 20 bin kişi mağazaya böyle akın etti

10 yıl öncesinin fiyatlarını duyan 20 bin kişi mağazaya böyle akın etti

güvenlik kamerası

Yarış Alışveriş Güvenlik Kamerası Kozmetik Ürünler Kozmetik Ürün 

-açılış ve vatandaşların izdihamı
-vatandaşların birbiriyle yarışması
-yetkililerin yönlendirmesi
-röportaj
-detay

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da 10 yıl öncesinin fiyatlarıyla satış yapan mağaza açıldığını duyan vatandaşlar büyük izdihama sebep oldu. 20 bine yakın vatandaş ucuz mal alabilmek için birbiriyle yarıştı. Bursa'da zücaciyeden masaya, kozmetik ürünlerinden oyuncaklara kadar birçok ürünün satıldığı mağazanın açılışında izdiham yaşandı. 12'nci mağazasını 10 sene önceki fiyatlarla açan mağazaya 4 günde 20 bin kişi alışverişe geldi. Açılış kurdelesinin kesilmesiyle içeriye akın eden vatandaşlar, indirimli ürünleri alabilmek için birbiriyle yarıştı. Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde açtıkları 500 metrekarelik mağaza ile hizmet vermeye çalıştıklarını belirten Teksinn Bursa Bölge Müdürü Levent Sevindi, "Açılış öncesi yapmış olduğumuz kampanya ile 10 yıl önceki satış fiyatlarını müşterilerimize sunduk. 4 gün boyunca 20 bin kişi mağazamıza gelerek alışveriş yaptı. Onları mutlu edebildiysek ne mutlu bize" diye konuştu.
Mağazadaki ürünlerin fiyatlarının diğer mağazalara nazaran çok uygun olduğunu belirten vatandaşlar ise yetkililere teşekkür etti.
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