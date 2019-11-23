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23 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
10 yaşındaki Enes mahsur kalan kedilerin hayatını kurtardı - SİVAS

10 yaşındaki Enes mahsur kalan kedilerin hayatını kurtardı - SİVAS

- Mahsur kalan kediler - Görevlilerin bekleyişi - Eneş Şeker'in kedilere yemek götürmesi - Enes Şeker ile röportaj - Enes Şeker ve görevlilerin kedileri kurtarması - Kedilerin yemek yemesi10 yaşındaki Enes mahsur kalan kedilerin hayatını kurtardıSİVAS (AA) - Sivas 'ta ortaokul öğrencisi 10 yaşındaki Enes Şeker, boş dükkanda mahsur kalan 2 kedinin kurtarılmasını sağladı.Mimarsinan Mahallesi 16. Sokak'ta, 2 kedinin boş bir dükkanda mahsur kaldığını gören Enes Şeker, polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri de itfaiyeye haber verdi. Ekipler kapıyı açamayınca dükkanının sahibine ulaşıldı.Enes Şeker, dükkan sahibinin kapı açmasıyla dışarı çıkan kedileri besledi.

Mahsur Kaldı Polis Polis Ekipleri 

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