10 terörist etkisiz hale getirildi - Operasyon anını vatandaşlar kaydetti - BİTLİS

- Hizan ilçesi kırsalında PKK'ya yönelik hava operasyonu - Helikopterlerin arazide tespit edilen terörist hedefleri ateş altına alması - Görüntüyü çeken vatandaşların tepkisi Bitlis 'te 10 terörist etkisiz hale getirildi - Hizan ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 10 terörist etkisiz hale getirildiANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığından Bitlis 'in Hizan ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 10 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bitlis 'in Hizan ilçesi kırsalında terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyonda 10 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgedeki operasyonlar devam ediyor.