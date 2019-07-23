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23 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
10 kişinin yaralanmasına neden olan cismin demir plakası bulundu

10 kişinin yaralanmasına neden olan cismin demir plakası bulundu

-amatör kamera-

Hafta Sonu Amatör Kamera Bild Kamera Amatör 

-Kepçe cismi araması
-fotoğraflar

( HATAY ) HATAY

- Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Çevlik Sahilinde 10 kişinin yaralanmasına neden olduğu iddia edilen cismin demir plakası, iş makineleri yardımıyla denizden çıkarıldı. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz hafta sonunda denizde yüzerken bilinmeyen bir cisim nedeniyle 10 kişinin belirli yerlerinden yaralandıkları ortaya çıktı. Tespit edilemeyen cismin demir plakası, iş makineleri yardımıyla denizden çıkarılabildi, cismin cam kısmına ise ulaşılamadı. Denizde cismi arama faaliyetlerinin süreceği, yaralanan 10 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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