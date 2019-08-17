10 kişilik aile ölümden döndü...Evde otururlarken duvar üzerilerine yıkıldı

-evin içinden görüntü

-kaymamakamın incelemesi ve açıklaması

-ev sahiplerinin açıklaması



( ORDU )- Ordu’da aşırı yağış sonrası bir evin duvar yıkıldı, içeride oturan aile neye uğradığını şaşırdı ORDU



- Ordu’nun Fatsa ilçesinde etkili olan sağanak sonucu 3 katlı ve 10 kişinin yaşadığı bir evin duvarı yıkıldı. Bu esnada içeride oturan aile korku dolu anlar yaşadı. Fatsa ilçe genelinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Aşırı yağışlar sonrası ilçenin muhtelif yerlerinde küçük çaplı toprak kaymaları görüldü.

Bolaman Mahallesi Lalesi semtinde de Yakup Memiş’e ait 3 katlı binanın duvarları evin içerisine yıkıldı. Ailenin içeride oturduğu esnada yaşanan olay, insanlara korku dolu anlar yaşattı. Bir anda yıkılan evin duvarı içeride eşyaların bir kısmı da kullanılmaz hale gelirken, içeridekiler panikle dışarı koştu. Evin içinde oturdukları esnada büyük bir sesle duvarın yıkıldığını söyleyen 80 yaşında ki Ümran Memiş, “Mutfaktaydım işim vardı ve eşim yıkılan oda da duruyordu. Ses oldu ve içeriden eşimin sesi geldi. Hemen eşimi dışarı çıkardım. Evimiz yıkıldı ve hiçbir şeyimiz kalmadı” dedi.

Odada yalnız otururken bir anda duvarın üzerine doğru yıkıldığını belirten 82 yaşındaki Mustafa Memiş ise, “Koltukta oturuyordum. Az daha duvara yakın otursam yıkılan duvarın altında kalacaktım. Çok korktum” diye konuştu.

Olay anında Bolaman Merkez Mahallesi'ndeki iş yerinde olduğunu söyleyen evin sahibi Yakup Memiş ise, “Sert kaya zemin, evimizin arkasındaki yer odamıza doğru kaymış. Annem ile babam evde otururken olay oluyor. Babam ve annemi hemen dışarı çıkarmışlar. Evimiz daha yeni yapıldı ve bu tür olayın olmasından dolayı çok şaşırdım” şeklinde konuştu.

Evin boşaltılması yönünde talimatlar veren Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı, “Bu tür afetler bölgemizde yaşanıyor. Can kaybının olmaması bu olaydan sevindiricidir. Ev boşaltılması yönünde karar verdim ve aileye evde oturamazsınız dedik. Yetkili arkadaşlarımız çalışmalarını burada gerçekleştirecekler” açıklamasında bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı başta olmak üzere jandarma ve AFAD yetkilileri gelerek inceleme başlattı.

