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29 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
10 kaçak yakalandı - KONYA

10 kaçak yakalandı - KONYA

- Merkez Karatay ilçesi Fetih Caddesi'ndeki iki ticari taksiden detaylar - Afganistan uyruklu 10 kişiden detaylar - Polislerin kimlik tespiti yapması Konya 'da 10 kaçak yakalandı - Ülkeye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen Afganistan uyruklu 10 kişi, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiKONYA (AA) - Konya 'da, ülkeye yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen 10 Afgan yakalandı.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin şüphe üzerine takibe aldığı iki ticari taksi, Ankara yolu havalimanı kavşağında durdurulmak istendi.Polisin "Dur" ihtarına uymayan sürücülerin kaçması sonucu yaşanan kovalamaca sonrası araçlar, merkez Karatay ilçesi Fetih Caddesi'nde durduruldu.İki araçta yasa dışı yollardan yurda girdikleri belirlenen toplam 10 Afganistan uyruklu kişi yakalandı.Kaçakların Konya 'ya inşaat işçisi olarak çalışmak için geldiklerini iddia ettikleri öğrenildi.Yapılan incelemenin ardından 10 kişi İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Ticari Taksi Kaçak Kimlik Tespiti Akalan 

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