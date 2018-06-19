10 bininci yolcu çiçekle karşıladı

-Uçaktan inen yolculardan detaylar

-Yolcuların karşılanmasından detaylar

-10 bininci yolcu Selim Kılıçalp röportajı



( ESKİŞEHİR ) ESKİŞEHİR



- Türk Hava Yolları (THY), bugün Belçika’dan Eskişehir’e gelen 10 bininci yolcusu için bir karşılama töreni düzenledi.

Anadolu Üniversitesi 2 Eylül Kampüsü içerisinde bulunan Hasan Polatkan Havaalanı’na öğlen saat 12.00’da iniş yapan TUI havayollarına bağlı dış hatlar uçağı ile Eskişehir’e gelen 10 bininci yolcu Selim Kılıçalp’i, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak ve Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı tarafından karanfil ile karşıladı. Tören sırasında uçaktan inen bütün yolculara da apronda çiçek verildi.

Eskişehir’e gelen 10 bininci bileti alan yolcu Selim Kılıçalp, karşılama töreni karşısında heyecanlandı. Uçaktan indiğinde çok şaşırdığını ifade eden gurbetçi Selim Kılıçalp, “Emirdağlıyım ben ve her sene geliyoruz. Yüzde 80 Eskişehir havaalanına iniyoruz. Antalya, Ankara, İstanbul’a inmiyoruz. Açıldığından beri buraya geliyoruz. Seferlerin biraz artmasını istiyoruz. Şu an kısıtlı yani bir de uçak fiyatları aldı başını gidiyorum. Ama seferler şehir için özellikle çok iyi yani. Bizim için makul fiyatları çok uygun ekonomik olarak. Bilmiyorum sürpriz oldu yani, indiğimizde şaşırdık. Ben uçaktan inince söylediler haberim yoktu” dedi.

Kılıçalp, “Buradan Türkiye Cumhuriyetine, Valimize, Anadolu Üniversitesi Rektörüne, bu imkanları sağlayan tüm Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine sonsuz teşekkür ederim. Ben bir gurbetçiyim. 30 yıldır Belçika’dayım. Sayın Federal Milletvekilimiz Veli Yüksel’e de sonsuz teşekkür ederim. Hepinize teşekkür ederiz, bize bu imkanı sağladığınız için” şeklinde konuştu.

(OGZ-MET-Y)

