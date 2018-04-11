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11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
1 yaşındaki çocuk balkondan düştü - BOLU

1 yaşındaki çocuk balkondan düştü - BOLU

- Olay yerinden detaylar - Mahalle sakininin konuşması - Hastaneden detaylar Bolu 'da 1 yaşındaki çocuk balkondan düştü - Annesi çamaşır astığı esnada balkonda oynanan ve dengesini kaybetmesi sonucu düşen 1 yaşındaki çocuk yaralandıBOLU (AA) - Bolu 'da annesi çamaşır astığı esnada balkonda dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 5 metre yükselikten beton zemine düşen 1 yaşındaki çocuk yaralandı.Alınan bilgiye göre, Karamanlı Mahallesi Yunus Emre Sokak'ta bir apartmanın ikinci katında oturan Suriye uyruklu Emine Alhasan, yanındaki 1 yaşındaki kızı Ayşe ile çamaşır asmaya başladı.
Anne Alhasan çamaşır astığı esnada balkonda bulunan çamaşır makinesinin üzerinde oyun oynayan kızının bir anda dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten beton zemine düştüğünü gördü.Çocuğunun yanına gelen ve gözyaşlarını tutamayan anneyi, komşuları sakinleştirmeye çalıştı.Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından 14 aylık bebek, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.Hastanede tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Bebek Bild Çamaşır Makinesi Gesi Sağlık Ekipleri 

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