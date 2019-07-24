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24 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
- 1 Milyon Lego İle Yapılan Otomobil Moskova'da Ziyaretçilere Sunuldu

- 1 Milyon Lego İle Yapılan Otomobil Moskova'da Ziyaretçilere Sunuldu

Tamamen legolardan oluşan Bugatti Chiron'un trafikteki görüntüsü

( MOSKOVA ) - 1 milyon lego ile yapılan otomobil Moskova'da ziyaretçilere sunuldu MOSKOVA

Lego Lyon Ziyaretçiler 


- Geçen yıl 1 milyon lego kullanılarak Bugatti Chiron’un gerçek boyutunda üretilen ve içinde motoru da bulunan araç, Moskovalıların ziyaretine sunuldu. Moskova Gorky Park’daki lego sarayında sergilenen Bugatti Chiron, 13 bin 400 saatlik çalışmayla 1 milyon legodan yapıldı. Ağırlığı 1,5 ton olan aracın tamamı ise lego değil. Aracın altında bir çift akü bulunan çelik şase ve birkaç tane 3D basılmış vitesler bulunuyor. Jantlarında ise gerçek Bugatti lastikleri kullanıldı. Motorları plastikten olan araç saatte 21 kilometre hız yapabiliyor.
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