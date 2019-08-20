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20 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Zeytin sineğine organik çözüm 'kaolin'

Zeytin sineğine organik çözüm 'kaolin'

ilaçlama detayları

Zeytin Ağacı Tarım Zeytinli Zeytinlik Mühendislik 

-Faruk Durukan röp
-Ahmet Mekin Tüzün ile röp
-detay görüntü

( BALIKESİR - ÖZEL) Zeytin sineğine organik çözüm "kaolin" BALIKESİR

- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Edremit İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve AR-GE firması sahibi Faruk Durukan’ın ortak yaptığı çalışma ile zeytin sineğine organik çözüm bulundu. Yapılan çalışma ile Büyükşehir Belediyesi’ne ait bir zeytinlikte uygulama yapıldı. Uygulamaya İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Recep Özbudak da katıldı.
Çalışma hakkında bilgi veren ARFaruk Durukan, “Bu projemiz zeytin sineği ile mücadele. Aynı zamanda kuraklık ile mücadele. Kaolin zaten dünyada bilinen bir malzeme. Yüzyıllardır kullanılmakta. Zeytin sineğinin karnını yarmakla birlikte sineğin ağaçta barınmasını durduruyor. Üzerine atmış olduğumuz beyazlık, yaprakların güneşte su ihtiyacını azaltarak kökten suyu daha az çekmesini sağlıyor. Ayrıca güneşteki ultra viyole ışınlarından meyvenin ve yaprakların korunmasını sağlıyor. Bizim yaptığımız çalışma kaolini mikron boyutuna getirerek organik bağlayıcı ile kaolin etken maddesini kullanılabilir hale getirmek oldu. Bu proje dahilinde Balıkesir Büyükşehir Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ve Edremit Tarım İlçe Müdürlüğü ile çalışıyoruz. Bundan sonraki durumu ise tarım müdürlüğü mühendislik ekipleri ile meyvedeki, yapraktaki korunma farklılıklarını ortaya çıkarılacak” dedi.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Mekin Tüzün, “Balıkesir’de yaklaşık 11 milyon zeytin ağacımız var. Ciddi bir ekonomik değere sahip. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Yücel Yılmaz’ın talimatıyla zeytin sineği ile mücadelede alternatif ve doğal yöntemlerin araştırılması ve uygulanması ile ilgili uygulamamıza devam ediyoruz. Başkanımız doğal yöntemler ile zeytin sineği ile mücadele etmemiz konusunda talimatlandırdı. Burada bölgemizin bir AR-GE firması olan Faruk Durukan’ın firmasıyla beraber kaolin uygulaması yapıyoruz. Yöntemlerimizden bir tanesi bu. Kaolin uygulamasına ağacın bütün çeperini kaplayarak zeytin sineğinin zararını asgariye indireceğiz. Hatta sıfırlamayı hedefliyoruz. Burada uygulamamız 30 dönümlük bir alanın 15 dönümünde uygulama yapacağız. 15 dönümü boş bırakılacak. Böylece uygulama etkisini burada direk olarak görme şansımız olacak. İlçe tarım müdürlüğü ile beraber burada tuzaklarımızı asacağız. Böylece hem gelen sinek sayısını hem de vuruk sayısını bizzat uygulayarak görme şansı bulacağız“ dedi.

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