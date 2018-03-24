Zeybekci: 'Tüketimle ilgili finans ihtiyaçlarını destekleme konusuna pek sıcak bakmıyoruz ve bakmayacağız' - DENİZLİ
Zeybekci: "Tüketimle ilgili finans ihtiyaçlarını destekleme konusuna pek sıcak bakmıyoruz ve bakmayacağız" - DENİZLİ - Bakan Zeybekci'nin protokol üyeleri tarafından karşılanması - Detay görüntüler - Bakan Zeybekci'nin konuşması Bakan Zeybekci Denizli 'de - Ekonomi Bakanı Zeybekci: - "Tüketimle ilgili finans ihtiyaçlarını destekleme konusuna pek sıcak bakmıyoruz ve bakmayacağız ama ihracatta ve üretim yatırımlarında finans maliyetlerinin yarıya inmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bunu da inşallah kamu kaynaklarıyla, destekleriyle yapacağız" - "Bu ülke Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği o muasır medeniyet seviyesine yürüyecekse, bırak namerde, merte bile muhtaç olmayacağı günlere yürüyecekse bunu özel sektör eliyle yapacak, devlet eliyle değil"DENİZLİ (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Tüketimle ilgili finans ihtiyaçlarını destekleme konusuna pek sıcak bakmıyoruz ve bakmayacağız ama ihracatta ve üretim yatırımlarında finans maliyetlerinin yarıya inmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bunu da inşallah kamu kaynaklarıyla, destekleriyle yapacağız." dedi. Zeybekci, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Denizli Şubesi tarafından düzenlenen "Yeraltı Kaynakları Türkiye'nin Serveti" başlıklı toplantıya katıldı. Bakan Zeybekci, burada yaptığı konuşmada, zamanın birbirine laf yetiştirme zamanı değil, taş üstüne taş koyma zamanı olduğunu söyledi.
Mesleki eğitimin önemine işaret eden Zeybekci, atölye, inşaat, fabrika görmeden, eline bir anahtar dahi almadan mezun olan mühendisler bulunduğunu, insan kaynağının mesleki eğitimle ihtiyaç duyulan alanlara doğru yönlendirilemediğini belirtti. Zeybekci, şöyle devam etti:"Benim fabrikam dahil olmak üzere bütün fabrikaların tamamında işçi, usta ve tekniker aranıyor. Diğer taraftan 5 milyon insan KPSS'ye giriyor devlette işe girmek için. Bir şeyi yanlış yapıyoruz. Birbirimizi alkışlamaktan vazgeçelim artık, yanlış yapıyoruz. Bazı şeyleri söylemek hoş ve iyi geliyor. Geçen gün bir milletvekilimiz iki yıllık maliye ve muhasebe meslek yüksekokulu mezunlarıyla onların derneğiyle bir araya gelmiş. Bununla ilgili bana söylüyor, 'İşte derneklerle bir araya geldim, onların bazı notları var.' diye. Sayın vekilim ne? 'İşte bunlar da atanma ve kadro bekliyor...' Yok kardeşim devlette böyle bir kadro. Bu milletin kaynakları ve imkanlarının emanetçisi olarak söylüyorum; devlette böyle bir kadro yok. Bu ülke Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği o muasır medeniyet seviyesine yürüyecekse, bırak namerde, merte bile muhtaç olmayacağı günlere yürüyecekse bunu özel sektör eliyle yapacak, devlet eliyle değil."Bakan Zeybekci, "Sosyal medyada görüyoruz 400 bin işletme ve iktisat fakültesi mezunu kadro bekliyor. Yok kardeşim kadro. Bekleme boşuna. Özel sektöre gideceğiz. 28 milyon çalışanımızın yaklaşık olarak 3 - 4 milyonu kamuda, geri kalanı özel sektörde." diye konuştu. - İhracat ve yatırımın finansmanıKredi Garanti Fonu'nun bu yıl çok daha etkin bir şekilde kullanılacağını dile getiren Zeybekci, "Bunun içinde birçok şey var. Yakında Cumhurbaşkanımızın kapsamlı bir açıklamasıyla kamuoyuyla paylaşılacak. Finansmanla ilgili, yatırım finansmanında yatırımcıların maliyetleriyle ilgili destekler. Tüketimle ilgili finans ihtiyaçlarını destekleme konusuna pek sıcak bakmıyoruz ve bakmayacağız ama ihracatta ve üretim yatırımlarında finans maliyetlerinin yarıya inmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bunu da inşallah kamu kaynaklarıyla, destekleriyle yapacağız. Ekonomi Bakanlığı olarak madencilik yatırımlarımıza ülkenin neresinde olursa olsun 5. bölge destekleri veriyoruz." dedi. - "Anadolu'nun üzerinde uyuşuk adamlar durmaz"Türkiye'nin zenginlikleri ve sürdürülebilirliğe değinen Zeybekci, şunları kaydetti:"Anadolu vahşi bir coğrafyadır. Vahşi derken hareketli bir coğrafyadır. Üzerinde uyuşuk adamlar durmaz. Hakkını veren insanları tutar. Bin yılı aşkın zamandan beri bu coğrafyadayız. Allah'ın izniyle de üstte mavi gök çökmedikçe altta yağız yer yarılmadıkça ilelebet kıyamete kadar da bu coğrafyada olacağız ama bunların hepsini değerlendirerek burada olacağız. 'Bana ne devlet yapsın' mantığıyla değil, devlet de devletliğini yapacak. Yoksa öyle olmuyor. Ondan sonra da leş kargaları deniyor işte ve denemeye de devam edecek, bitmeyecek. Bugün 2010 ve 2018 yılının Çanakkale'si Irak ve Suriye sınırının tamamı, bu ülkeye ve devlete tehdit hazırlığında olan, bizim başımıza çorap örmeye çalışan tüm zihniyetlerin olduğu sınırlardır. Dünyanın neresinde olursa olsun bize karşı husumet beslenilen yer Çanakkale'dir bizim için. Bu anlayış ve zihniyetle ülkemizi savunacağız."Bakan Zeybekci daha sonra Acıpayam ilçesinde partisince düzenlenen 5. Olağan İlçe Kadın Kolları Kongresi'ne katıldı. Tek listeyle gidilen seçimde mevcut başkan Gülvin Gülşen Öztaş yeniden seçildi.