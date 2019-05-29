Yüksek teknolojili rüzgar türbinlerine yerli bakım hizmeti

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( İSTANBUL )- Türk firmalar faaliyetlerini Enerji ve Çevre Fuarı’nda sergiliyor İSTANBUL



- Enerji ve Çevre Fuarı ikinci gününde. Yenilenebilir enerji alanındaki faaliyetlerin odak noktaya geldiği fuarda, yerli firmaların bu alanda dünyaya sağladıkları hizmetler de ön plana çıkıyor. Enerji piyasasında dönüşüm, dijitalleşme ve değişim konularına odaklanacak olan ve bu yıl 25.’si düzenlenen ICCI 2019 Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ikinci gününde devam ediyor. Bir çok yerli firmanın yer aldığı fuarda, yenilenebilir enerji konusu öne çıkan başlıkların önünde geliyor. Bu kapsamda fuarda katılımcı firma olarak bulunan Ülkü Enerji’nin Genel Müdürü Ali Aydın, son dönemde Türkiye’de artan yenilenebilir enerji faaliyetlerine ilişkin değerlendirme yaparak, firma olarak yurt içi ve yurt dışında sağladıkları hizmetler hakkında bilgi verdi. Ali Aydın, “Şu anda ülkemizin olduğu elektrik enerjisini çeşitli kaynaklardan karşılıyoruz. Kendi öz kaynaklarımızdan karşılayamadığımız kısımları ise yurt dışından ithal ediyoruz. Bu durum bizi enerjide ithalat bağımlısı duruma getiriyor, cari açık konusunda ciddi problemler oluşturuyor” dedi.

Fuarda yenilebilir enerji alanında hem insan kaynağı hem teknoloji hem de yatırım konularında bir çok yeni bilginin bulunduğunu aktaran Aydın, “Kendi yerli kaynaklarımızla elde ettiğimiz enerjiyi kendi tüketimimize katabilirsek ciddi bir katma değer elde etmiş olacağız. Bu anlamda yapmış olduğumuz çalışmalar büyük önem arz ediyor. Şuanda ülkemizde 7.4 GW seviyesinde rüzgar enerjisi kurulumu söz konusu, Türkiye’de 2023 hedefi olarak bunun 20 GW’a çıkarılmasının hedeflendiği açıklanmıştı. Bu manada hem üreticiler hem de yatırımcılar ciddi çalışmalar içindeler” şeklinde konuştu.

Ali Aydın ayrıca bu gibi fuarlar özellikle enerji alanında yatırımcıların, üreticiye ve hizmet verene daha kolay yolla ulaşabildiğini kaydetti.

Aydın, artık yenilenebilir enerji kaynaklarının Türkiye’de daha aktif bir şekilde kullanılmasının gerektiğini altını çizdi. Ali Aydın, firma olarak rüzgâr türbinlerinde kanat temizliği ve hasarları, kule tamiratları, baroskop ile bir türbinin kalbine anjiyo manasına gelen görüntüleme gibi hizmetleri sağladıklarını aktararak, “Yerel insan kaynağımızla ve yurt dışından transfer etmiş olduğumuz know-how ile bunun üzerine koyduğumuz tecrübelerle dünya geneline hizmet ihracatı yapabiliyoruz. Standımızda bulunan diğer hizmet kalemlerimize biz Türkiye’den dünyaya hizmet verebiliyoruz. Bu ülkemiz açısından çok ciddi bir katma değer” dedi.

Hâlihazırda piyasada yer alan tüm türbin markalarının dünya genelindeki türbinlerine farklı lokasyonlarına çok hızlı şekilde hizmet verebildiklerini aktaran Aydın, “Bunun önemi şu; türbinin verimliliğinin artması için minimum duruş süresine sahip olması gerekiyor. Bu süreleri de servis bakım hizmetleriyle sağlayabilirler. Üretici ile yatırımcı arasındaki ticari faaliyetler bittikten sonra geriye servis bakım kalıyor. 25 yıllık bir rüzgâr türbinin 25 yıl boyunca verimli çalışabilmesi için servis bakımın önemi ortaya çıkıyor” ifadelerini kullandı. Fuar, yarın akşama kadar İFM'de ziyaretçilerine açık olacak.

