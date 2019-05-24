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24 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
Yüksek fiyatlar vatandaşı sebze üretimine yöneltiyor

Yüksek fiyatlar vatandaşı sebze üretimine yöneltiyor

Mücahit Erbakan isimli fide üreticisi konuşma

Sebze Üretimi Sebze Fiyatları Bulduk 

-Mustafa Polat isimli üretici konuşma
-Nurettin Yıldız isimli vatandaş konuşma
-İsmail Polat isimli üretici konuşma
-Detay görüntüler

( MALATYA -ÖZEL) - Malatya’da fidelere yoğun ilgi MALATYA

- Son dönemlerde sebze fiyatlarında yaşanan artış karşısında vatandaşlar sebze fidelerine olan talebini artırdı. Malatya’da da vatandaşların fidelere olan ilgilisi son 15 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Sebze fiyatlarında yaşanan artış vatandaşları alternatifler üretmeye zorluyor. Malatya’da da vatandaşlar yüksek fiyatlara karşı çareyi sebze üretiminde buldu. Malatyalılar bu yıl daha çok sebze tüketebilmek için buldukları her alana fide ekiyor. Kentte mayıs ayının başında başlayan fide satışı son yılların en yüksek ilgisini görürken fide üreticileri yoğunluğa yetişemediklerini söyledi.

Üretimin artmasının sebze fiyatlarını da aşağıya çekeceğini tahmin ettiklerini söyleyen Mücahit Erbakan isimli fide üreticisi, "Akdeniz’deki bütün fidelikler boşaldı şu an biz fide bulmakta zorlanıyoruz. 15 yıldır ben bu işi yapıyorum daha önce böyle bir durumla karşılaşmadım. Fiyatların bu yıl yüksek olması vatandaşı üretime itti. Şu anda müthiş bir ekim var bu sene rekolte çok yüksek olacak ve fiyatlar düşecek” dedi.
Yoğun talep karşısında memnun olduklarını kaydeden Mustafa Polat ise “Şu anda fide bulamıyoruz çok yoğun bir talep var. Tohum ekimi çok fazla” şeklinde konuştu.
Ekmek için fide üreticilerinden fide alan Nurettin Yıldız isimli vatandaş da “Fideler bu yıl erken çıktı. Bizim bahçelerimiz var. Her sene ekiyoruz. Üretim maliyetleri çok yüksek olduğu için bu sene fiyatlar arttı ancak böyle üretim çoğalırsa fiyatlar düşer” ifadelerini kullandı. Bir başka fide üreticisi İsmail Polat ise genellikle domates, salatalık ve biber fidelerinin satıldığını söyleyerek, “Herkes ekim yapıyor. Biz bunu daha önce yapmalıydık. Biraz üretim yapsaydık bu fiyatlar bu kadar artmazdı” diye konuştu.

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