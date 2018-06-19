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19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
- Yolcu gemisinden bin 815 yolcu indi

- Yolcu gemisinden bin 815 yolcu indi

YOLCU GEMİSİNDEN GENEL, DETAY

Uzunlu Yolcu Gemisi Gezin Nani 

-ŞEHİRDE GEZEN TURİSTLER
-DENİZE GİREN TURİSTLER

( MUĞLA ) MUĞLA

- Bodrum'a sezonun ikinci seferini yapan 'Marella Discovery 2' adlı yolcu gemisi bin 815 yolcu ile ilçeye geldi. Gemi, bu sezon Bodrum’a 2 kez daha gelecek. Sabah saatlerinde Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi'ne demirleyen Bahama bayraklı 264 metre uzunluğundaki yolcu gemisi 'Marella Discovery 2', Bodrum’a ikinci seferini yaptı. Yunanistan'ın Rodos Adası'ndan bu sabah gelen yolcu gemisi, çoğunluğu İngiliz bin 815 yolcu ve 754 personelle kentte demir attı. Havanın kapalı olması nedeniyle gemiden inen çok az yolcu denize girdi. Yolcuların çoğunluğu Cumhuriyet Caddesi ve Kale Caddesi’nde gezinti yapmayı tercih etti. Bazı turistler de ilçedeki bazı tarihi yerleri ziyaret etti. 'Marella Discovery 2', akşam saatlerinde Bodrum'dan ayrılarak, Yunanistan'ın Chania kentine gidecek. (EA-MB-
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